"Величие" отрекоха да са удряли журналист край Сопот, не са се карали и с "Възраждане"

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов отрече негови симпатизанти да са удряли журналист край Сопот, както и да са влизали в конфликт с проруската партия "Възраждане" по време на протестите срещу председателя на Европейската комисия. Това стана ясно от изявлението му пред медиите по повод нападнатия журналистически екип на NOVA от протестиращи в Сопот по време на отразяване на визитата на Урсула фон дер Лайен.

Според него не е редно да се бие журналист и увери, че на протестите е казал никой да не посяга на медиите. "Там е имало много други, протестът не беше на "Величие" беше на група независими организации", каза Михайлов.

Той отрече от "Величие" да са удряли журналист, като посочи, че той само е бил изгонен. ОЩЕ: АЕЖ призова за наказания за протестърите от "Величие" и "Възраждане", нападнали и били журналист

Нямат конфликт с "Възраждане"

"В Сопот има едно "Движение 29", което е един от организаторите на протеста в сряда. "Движение 29" имат проблем с "Възраждане", те не са "Величие". Напротив, по време на предизборната кампания казаха, че сме лоши хора. В Сопот "Величие" не е имало конфликт с никой", каза Михайлов.

Михайлов с идея Украйна да ремонтира оръжията си в България

Според Ивелин Михайлов най-краткият път за ремонт на украинска техника е в България.

"Дарихме 100 бронетранспортьора в Украйна, които бяха модернизирани с европейски средства в Полша. Защо Европа не ги даде на България да ги ремонтираме и да ги модернизираме тук в "Терем Хан Крум"? Второто нещо - войната е сблъсък на техника и ако някой хора си мислят, че едните имат МиГ - 31, а другите F-35, важно е броят техника, която ще се счупи във войната и тя трябва да може да се ремонтира", смята той.

Той разкритикува управляващите, че от 5000 работници в "Терем Хан Крум", благодарение на това управление са останали 100, които искат да ги назначат на половин работен ден. "В същия момент Бойко Борисов се изхвърля навяскъде по медиите, че ще теглим 1 млрд. дълг, за да правим завод за барут, който е страшно замърсяващо производство", смята Михайлов. ОЩЕ: След хвалбите за Rheinmetall: Колко завода за барут ще има у нас и как се развива скандалът с проекта на Гебрев?