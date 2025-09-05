Войната в Украйна:

След опити за убийство и издирване: Путин обеща "гаранции" за Зеленски, ако дойде в Москва

Руският диктатор Владимир Путин определи Москва като "най-доброто място" за евентуална среща с украинския президент Володимир Зеленски. "Следващия път, ако някой наистина иска да се срещне с нас, ние сме готови. Най-доброто място за това е столицата на Руската федерация, градът герой Москва", заяви издирваният от Международния наказателен съд в Хага стопанин на Кремъл по време на пленарната сесия на Източния икономически форум във Владивосток.

Русия щяла да даде гаранции за сигурността на Зеленски

В същото време той подчерта, че Русия била готова да предостави гаранции за сигурността на Зеленски и представителите на Киев, ако те решат да отидат в Москва за среща. "Украинската страна иска тази среща и предлага тази среща. Аз казах: "Готово, моля, заповядайте, идвайте". Ние напълно съвършено ще осигурим условия за работа и за сигурност. Гарантираме на 100 процента“, каза Путин.

Припомняме, че Зеленски е бил основна мишена на руските опити за убийство в началото на войната на Русия в Украйна през февруари 2022 г. В края на ноември 2023 г. той заяви в интервю за The Sun, че е преживял поне пет опита за убийство. През пролетта на 2024 година Службата за сигурност на Украйна (СБУ) заяви, че е разкрила мрежа от агенти на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), които са подготвяли убийството на украинския лидер и други високопоставени служители в страната: След опитите за убийство: Зеленски назначи нов шеф на личната си охрана.

През май миналата година Русия образува наказателно дело срещу украинския президент и го включи в списъка на издирваните лица. Украйна нарече това доказателство за "отчаянието" на Москва: Киев към Москва: Издирването на Зеленски е нищожно и е акт на отчаяние.

Какво се знае за предложенията за среща Путин-Зеленски?

Путин също така счете за "преувеличени" призивите за провеждане на среща на предложените от Киев места, предаде на 5 септември контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС. Украинският външен министър Андрий Сибиха вече заяви, че в момента поне седем държави са готови да бъдат домакини на среща между лидерите на Украйна и Русия, за да сложат край на войната - Австрия, Ватикана, Швейцария, Турция и три държави от Персийския залив.

"Това са сериозни предложения и президентът Зеленски е готов за такава среща по всяко време. Въпреки това Путин продължава да си играе с всички, като прави съзнателно неприемливи предложения", каза Сибиха.

Думите му бяха в отговор на изявлението на Путин от 3 септември, когато той беше в Китай за военния парад по случай 80-ата годишнина от капитулацията на Япония и края на Втората световна война. Тогава диктаторът обяви пред медиите, че кани Зеленски в Москва. "В крайна сметка, ако Зеленски е готов, нека дойде в Москва", бяха точните му думи: Путин покани Зеленски в Москва - допусна мир, но и още война (ВИДЕО).

Самият украински президент говори по темата на 4 септември в Париж, където взе участие в срещата на "Коалицията на желаещите" - съюзниците на Киев, които са готови да пратят миротворци в Украйна или да участват по друг начин в гаранциите за сигурност при сключване на мирно споразумение. От Елисейския дворец Зеленски отхвърли предложението на Путин да отиде в Москва - според него това е предложение, за което Русия знае, че е неприемливо: 26 страни ще пратят "сили за подсигуряване" в Украйна, САЩ подкрепят и са готови за санкции срещу Русия (ВИДЕО).

Тъй като Путин е издирван от съда в Хага за незаконно отвличане на украински деца, то страни като Швейцария и Австрия вече допуснаха имунитет за руския диктатор, ако бъдат домакини на среща между него и Зеленски.

Миротворците в Украйна - законна цел за Русия, твърди Путин

Владимир Путин повтори думите на говорителя си Дмитрий Песков, че чуждестранни войски в Украйна - дори във формат на миротворчески контингент - щели да са легитимна цел за руската армия.

"Засега не е имало телефонен разговор между мен и Тръмп относно резултатите от тези консултации в Европа", каза той, но добави, че нямало никакви проблеми в комуникацията между двамата. Било обаче сложно да се организира разговор с републиканеца заради завръщането на Путин от Китай.

Димитър Радев
