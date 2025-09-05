Край: Собственици на имот няма да спрат довършването на столичния бул. "Тодор Каблешков"

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени определение на по-долната инстанция - Административен съд София-град, и отхвърли жалбите против разпореждането за допуснато предварително изпълнение на решение на Столичния общински съвет. Става въпрос за одобряване на проект от страна на СОС за подробен устройствен план /ПУП/, касаещ довършването на ремонта на бул. „Тодор Каблешков“. Решението сега е окончателно и не подлежи на обжалване.

Как довършването на ремонта беше блокирано?

В края на юли Столичният общински съвет (СОС) одобри доклад за довършване на бул. "Тодор Каблешков". С това решение се даде възможност за принудително отчуждаване на частен имот, който досега блокираше разширението на пътната отсечка. Булевардът е завършен на 95%, но последната част от трасето не може да бъде изградена заради съдебно решение, свързано с отказ от отчуждаване на имот в района.

Още: Незаконен строеж пречи на довършването на столичния бул. „Т. Каблешков“, започват действия за премахването му

Столична община започна процедура по установяване и премахване на незаконния строеж, който блокира завършването на булеварда, съобщи също в края на юли главният архитект на София Богдана Панайотова. Междувременно собствениците на засегнатия имот обжалваха действията на СОС.

Със своето решение от 24 юли СОС одобри проект за изменение на план за регулация на УПИ II и създаване на нов УПИ III, които се отнасят „за парк" в м. „Южен парк" и „за озеленяване" и изменение на плана за улична регулация в район „Триадица", съгласно приложения проект.

Снимка: БГНЕС, илюстративна

До момента при изграждането на бул. „Тодор Каблешков“, по участъци: от ул. „Луй Айер“ до бул. „Черни връх“, включващ изграждане на съпътстващата инфраструктура, е с изпълнени и приключили строително-монтажни работи с обща дължина 1306 метра от общо предвидената дължина на булеварда. Това представлява 94,64% от общата дължина на улицата, част от Третия градски ринг, който е от първостепенно значение.

Реализацията на строителството е и в непосредствена ситуационна и технологична обвързаност с изградения до момента бул. „Филип Кутев" (продължение на бул. „Тодор Каблешков") в участъка от бул. „Черни връх" до бул. „Симеоновско шосе".

Още: ВАС постанови: 160 000 лева обезщетение за сина на загиналия майор Валентин Терзиев, който пилотира МИГ-29

Мотивите на ВАС

Върховните магистрати приемат, че СОС ясно и конкретно е обосновал необходимостта от допускане на предварително изпълнение, като е посочил фактическите обстоятелства, които безспорно разкриват наличие на важен обществен интерес. На първо място, в акта изрично е отбелязано, че обектът се намира във финален етап на реализация, а предвидените дейности касаят свързването на вече изградени участъци от инфраструктурата. На следващо място е посочена и реалната опасност за живота и здравето на гражданите, както поради затрудненото придвижване, така и поради наличието на временни, незавършени или незащитени строителни участъци, чието съществуване без навременно завършване създава риск за сигурността, отчита ВАС.

Върховните магистрати приемат, че мотивите са конкретни и са тясно обвързани с действителното състояние на обекта, с характера на засегнатия обществен интерес и с неотложността на предвидените действия.

Според магистратите частният имуществен интерес на жалбоподателите като собственици на засегнат имот не може да надделее над обществения интерес, свързан с изграждането на стратегическа инфраструктура от съществено значение за градската среда. Още повече, че обектът се намира в решителна фаза на реализация, а всяко временно блокиране на дейностите би довело до значителни, в някои случаи и трудно поправими вреди, както в техническо, така и в социално и икономическо отношение.

Още: Собственици на имоти блокираха булевард "Тодор Каблешков" в София