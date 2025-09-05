Индия: Ще купуваме руски петрол въпреки митата на Тръмп. САЩ: Да видим колко дълго ще ни плащате

Индия ще продължи да купува руски петрол, защото това е икономически изгодно, заяви на 5 септември министърът на финансите на страната. Изявлението на Ню Делхи идва въпреки решението на администрацията на Доналд Тръмп да наложи тежки вносни мита върху индийските стоки в САЩ. Вашингтон бе въвел 25% мита срещу Индия, но ги повиши на 50% - именно заради покупките на нефт от Русия.

Докато Европа и САЩ се отказват от руския петрол заради инвазията на диктатора Владимир Путин в Украйна през 2022 г. и докато срещу Москва действат западни санкции, Индия се възползва от отстъпките, за да се превърне в най-големия купувач на руски суров петрол, транспортиран по море. Според Ню Делхи това е поддържало баланса на пазарите.

Според Тръмп вносът на руски петрол от страна на Индия помага за финансирането на военните действия на Москва.

Без промяна в поведението на Ню Делхи

Финансовият министър Нирмала Ситараман, в интервю за местния новинарски канал CNN-News18, заяви, че Индия, третият по големина вносител и потребител на петрол в света, няма планове да се откаже от руските доставки.

"Ще трябва да вземем решение кой (източник на доставки) ни подхожда най-добре. Така че без съмнение ще го купуваме", каза тя, добавяйки, че Индия харчи по-голямата част от валутните си резерви за покупки на суров петрол и рафинирани горива.

САЩ към Индия: Ще се извините на Тръмп и ще потърсите сделка

Американският министър на търговията Хауърд Лутник призова Индия да подкрепи долара, да възобнови търговските преговори с Вашингтон и да спре да купува руски петрол. "Винаги сме готови да преговаряме. Китайците ни продават. Индийците ни продават. Те няма да могат да си продават един на друг. Ние сме потребителите на света", заяви Лутник в интервю за Bloomberg на 5 септември.

Снимка: индийският премиер Нарендра Моди, Kremlin.ru

"Или подкрепете долара, подкрепете Съединените американски щати, подкрепете най-големия си клиент – американския потребител – или, предполагам, ще плащате 50% мито. И да видим колко дълго ще продължи това", заплаши той.

Министърът предсказа, че Индия ще се върне след един или два месеца, ще се извини на Тръмп и ще потърси търговско споразумение.

През фискалната година до март 2025 г. покупките на петрол и рафинирани горива от чужбина са съставлявали около една четвърт от общия внос на Индия. "Дали става дума за руски петрол или за нещо друго, наше решение е да купуваме от мястото, което отговаря на нашите нужди, било то по отношение на цени, логистика или каквото и да е", каза финансовият министър на страната. Думите ѝ бяха цитирани от Reuters.

Американският министър на финансите Скот Бесент вече обвини Индия, че се облагодетелства, като внася руски петрол на по-ниски цени и след това препродава рафинираното гориво на по-висока цена.

В публикация в социалната мрежа Truth Social в петък пък Тръмп коментира присъствието на Путин и индийския премиер Нарендра Моди в Китай за срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) и за военния парад в Пекин, с който бе отбелязана 80-ата годишнина от края на Втората световна война: Тръмп: Изгубихме Русия, тя отиде в лагера на Китай.