Щом дори Путин няма против да влезем в ЕС, позицията на Орбан е странна: Зеленски пак уцели в десетката (ВИДЕО)

05 септември 2025, 15:13 часа 527 прочитания 0 коментара
След като дори руският лидер Владимир Путин каза, че не се противопоставя на това Украйна да влезе в Еврпейския съюз (ЕС), тогава позицията на унгарския премиер Виктор Орбан е странна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Коща (след 3:15 минута на пълния запис по-долу).

Само през последните няколко дни Путин нееднократно повтори, че било "легитимен избор" на Украйна да се развива както иска икономически, включително да влезе в ЕС:

Сега Зеленски говори конкретно за членството и увери следното - макар че Унгария явно бави и блокира процеса за присъединяване на Украйна към ЕС, Киев е готов да продължава диалога. Може да има среща с Виктор Орбан и да дискутираме какво го тревожи, както и как да помогнем да изчезнат тревогите му. Никога не сме отказвали стъпки за диалог, заяви украинският президент.

"Виждаме, че те се нуждаят от помощ, но искаме да им я предоставим, без да унищожаваме себе си в този процес. Членството на Украйна в ЕС би означавало самоунищожение за нас. Ние веднага ще бъдем въвлечени във война с Русия, като я пренесем на територията на ЕС - и по този начин на унгарска територия", каза Орбан по времето, когато блокира преговорите - Още: Орбан: Украйна е "неопределен субект", спряхме я за ЕС, за да не ни унищожи

Ивайло Ачев
