Щом дори Путин няма против да влезем в ЕС, позицията на Орбан е странна: Зеленски пак уцели в десетката (ВИДЕО)

След като дори руският лидер Владимир Путин каза, че не се противопоставя на това Украйна да влезе в Еврпейския съюз (ЕС), тогава позицията на унгарския премиер Виктор Орбан е странна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Коща (след 3:15 минута на пълния запис по-долу).
Още: ЕК призова за откриване на първия преговорен клъстер с Украйна, но Орбан е пречка
Само през последните няколко дни Путин нееднократно повтори, че било "легитимен избор" на Украйна да се развива както иска икономически, включително да влезе в ЕС:
🇷🇺 Putin: Ukraine's intention to join the EU is Ukraine's legitimate choice— Zlatti71 (@Zlatti_71) September 5, 2025
Yanukovych did not refuse Ukraine's accession to the EU but aimed for it under acceptable conditions, noted the Russian leader. He said he would "tear up when learning about the economic consequences of… pic.twitter.com/88mBXFyVjV
“No country secures itself at another’s expense,” says Putin, rejecting NATO expansion but noting Russia never opposed Ukraine joining the EU. pic.twitter.com/16vWJWTA6H— Chay Bowes (@BowesChay) September 3, 2025
Сега Зеленски говори конкретно за членството и увери следното - макар че Унгария явно бави и блокира процеса за присъединяване на Украйна към ЕС, Киев е готов да продължава диалога. Може да има среща с Виктор Орбан и да дискутираме какво го тревожи, както и как да помогнем да изчезнат тревогите му. Никога не сме отказвали стъпки за диалог, заяви украинският президент.
Zelensky on Hungary blocking Ukraine’s EU path: “We see that Hungary is holding up the process, but we also note that from our side no steps toward dialogue have ever stopped. We are ready to meet with Orban and discuss what concerns them and how we can help.” pic.twitter.com/sqXkAhMuUU— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 5, 2025
"Виждаме, че те се нуждаят от помощ, но искаме да им я предоставим, без да унищожаваме себе си в този процес. Членството на Украйна в ЕС би означавало самоунищожение за нас. Ние веднага ще бъдем въвлечени във война с Русия, като я пренесем на територията на ЕС - и по този начин на унгарска територия", каза Орбан по времето, когато блокира преговорите - Още: Орбан: Украйна е "неопределен субект", спряхме я за ЕС, за да не ни унищожи