Зеленски: Чуждестранните военни в Украйна ще са хиляди, това е факт

"Да, определено (чуждестранните военнослужещи - бел. ред.) ще бъдат хиляди, не просто някаква бройка. И това е факт." Това каза украинският президент Володимир Зеленски в Ужгород, Западна Украйна след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Той потвърди, че въпросът за чуждестранните коннтингенти в Украйна в рамките на следвоенните гаранции за сигурност е бил обсъден.

Вчера френският президент Еманюел Макрон заяви, че 26 държави са поели ангажимент да предоставят следвоенни гаранции за сигурността на Украйна, включително международни сили по въздух, земя и вода. Част от тези страни ще разположат сили в Украйна, а друга част ще предоставят гаранции, докато са извън нея, например помагайки за оборудването и обучението на силите на Киев.

Повече подробности той отказа да предостави за момента. 

В Ужгород Зеленски заяви още, че е "координирал стъпките“ с Коща в преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз.  

Макрон: Гаранциите за сигурност за Украйна са готови

Елена Страхилова
