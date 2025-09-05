Войната в Украйна:

Срещата Зеленски - Фицо: Словакия подкрепя Украйна по пътя й към Европейския съюз (ВИДЕО)

Словакия подкрепя Украйна по пътя й към Европейския съюз. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски след срещата си със словашкия премиер Роберт Фицо. 

"Проведох съществена дискусия с министър-председателя на Словакия. Обсъдихме ключови теми – въпроси от принципен характер за Украйна и въпроси от принципен характер за Братислава. Информирах го за вчерашния ни разговор с президента Тръмп, за работата ни с лидерите на Коалицията на желаещите да насърчават мира и да гарантират сигурността на Украйна, както и за архитектурата на сигурността в Европа. Словакия няма да остане встрани. Министър-председателят ми разказа за контактите си в Китай. Отделна и важна тема беше енергийната независимост на Европа – руският петрол, както и руският газ, нямат бъдеще", обяви Зеленски.

"Словакия подкрепя Украйна по пътя й към Европейския съюз. Това е от голямо значение. Ние също споделяме мнението, че Украйна и Молдова трябва да продължат да вървят заедно към членство в ЕС. Също толкова важно е, че двустранното сътрудничество по икономически, енергийни и инфраструктурни въпроси тук, в нашия регион, укрепва нашите народи и нашите страни", обяви още украинският президент, като благодари на Фицо за срещата и увери, че диалогът с Братислава ще продължи.

Зеленски засегна и въпроса с украинските удари по руски енергийни обекти, които снабдяват Словакия с петрол. "Украйна отговаря и ще отговаря на руските удари по нашите енергийни обекти. Просто никой няма да търпи да стои на тъмно", заяви украинският президент.

