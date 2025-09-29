Вкусни рулца от патладжан на фурна: Рецептата, от която ще си оближете пръстите

Искате да приготвите по различно ястие с патладжан - тази рецепта е точно за вас. Тези рулца от патладжан на фурна разкриват пълния букет от уникалния вкус на този зеленчук. Те са засищащи и невероятно вкусни. Перфектни са да се сервират като самостоятелно ястие или вкусна гарнитура към всяко друго ястие. Друго тяхно предимство е, че се приготвят изключително лесно. Дори начинаеща домакиня, която няма опит в готвенето, ще се справи с приготвянето на тези рулца.

Вкусни рулца от патладжа на фурна: Точната рецепта за приготвянето им

За приготвянето на тези вкусни патладжанени рулца ще са ви необходими следните съставки:

патладжани - 4 бр.

сол - 0,5 чаена лъжичка

смлян черен пипер на вкус

пресен магданоз - 1 връзка

растително масло - 100 мл (слънчогледово олио или зехтин)

чесън - 2 скилидки

галета - 50 гр

твърдо сирене или кашкавал - 200 гр

Ето какво включва процесът на приготвяне на тази рецепта: Първо вземете четири средно големи патладжана и ги нарежете на тънки резени, с дебелина до 5 мм. Поставете ги върху дъска за рязане, за да можете лесно да овкусите всеки резен със сол и черен пипер. След това прехвърлете резените върху тава за печене и печете във фурната на температура 200°C за 25 минути (предварително загрейте фурната на посочените градуси преди да сложите патладжана в нея).

Докато патладжаните се пекат, пригответе ароматната смес за рулцата. Нарежете ситно магданоза и наситнете чесъна. Изсипете накълцаните подправки в купа и ги залейте със 100 гр зехтин, овкусете със сол и черен пипер и разбъркайте добре.

След като патладжаните се изпекат, извадете ги от фурната и ги оставете леко да се охладят. Междувременно пригответе тавата за печене: намажете я с растително масло и поръсете с галета, за да предотвратите залепването на рулцата.

След това трябва да оформите рулцата: намажете всяко резенче патладжан с ароматната смес от билки и масло, поръсете със сирене и внимателно ги навийте на руло. Подредете готовите рулца плътно в тавата, едно след друго и те са почти готови за окончателното печене.

След това намажете обилно всяко руло с останалата ароматна смес от билки и масло и поръсете с галета. Загрейте фурната на 200°C и печете още 10 минути, докато повърхността на рулцата стане златистокафява.

Добър апетит!

