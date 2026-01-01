Участници от "Ергенът" потвърдиха, че са заедно

Дълго време се спекулираше, че финалистката от "Ергенът" 3 Магдалена Томова има връзка с участникът от последния формат "Ергенът: Любов в рая" Калоян Кънчев.

Потребители заподозряха тяхна сходна активност в социалните мрежи, особено около антиправителствените протести срещу властта и Бюджет 2026.

Сега самата Маги Томова потвърди слуховете в своя видео равносметка за изминалата 2025 г.

"2025 беше добра и щедра за мен. Научи ме да бъда търпелива, но не и наивна. Показа ми, че неочакваните срещи всъщност са най-чаканите. Изпращам я с благодарност и любов", написа тя в профила си във Фейсбук, където публикува и видео, на което с Калоян демонстрират близостта помежду си.

"Какво ме чака през 2026 ли? Не знам. Но съм сигурна, че ще бъде вълнуващо, хубаво и споделено. А, на всички вас, които сте тук ви желая здраве. Бъдете добри. Не се опитвайте да угодите на всички. Винаги ще има хора, които няма да ви харесват или няма да оценят това, което правите. И това е OK. Бъдете верни на себе си — това е единственото одобрение, от което наистина се нуждаете", написа още Томова.

