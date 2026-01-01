Наистина ли е полезна водата с лимон на гладно? За какво помага и за какво не!

Водата с лимон е на приливи и отливи, що се отнася до нейната популярност. Ето, че в момента отново е хит, хвалена в TikTok и Instagram за всичко - от топене на мазнини до „детоксикация“ на тялото и перфектна кожа. Дали този цитрусов ритуал наистина е чудотворният еликсир, за който се рекламира?

Ето какво представлява лимоновата вода, какво всъщност може да направи за вашето здраве и какво е чиста измислица в социалните медии. Истината е, че водата с лимон няма да ви направи по-слаби, по-млади или дори имунизирани срещу настинки, но може да ви помогне да останете хидратирани, което винаги е победа.

В основата си лимоновата вода е точно това, което звучи: обикновена вода с добавен пресен лимонов сок. Повечето хора използват половин лимон на чаша и можете да я пиете топла или студена. От хранителна гледна точка температурата няма голямо значение - просто избягвайте да добавяте лимон към вряща вода, което може да разгради витамин С в нея. И така, кои ползи са реални и кои са пожелателни?

Още: Неподозирани ползи за здравето от лимонови кори

Няма да ви „детоксикира“

Диетолозите Кара Харбстрийт, магистър по диагностично лечение, доктор по хирургия, от Smart Street Nutrition, и Аби Шарп, доктор по диагностично лечение, водеща на подкаста Bite Back, са категорични: черният дроб и бъбреците ви вече вършат чудесна работа по детоксикацията на тялото ви.

„Лимоновата вода е много малко вероятно внезапно да доведе до загуба на тегло или промени в телесния състав“, казва Харбстрийт. „Метаболизмът ви е сложен и устойчив. Реалността е, че тялото ви е много неподатливо, когато става въпрос за pH на кръвта ни, и нищо, което ядем, не може да промени това“, казва тя.

Още: Популярният сорт лимон, който можете успешно да отглеждате на закрито

Помага ли ви да отслабнете?

Въпреки това, което казват инфлуенсърите, няма данни, доказващи, че лимоновата вода изгаря мазнини или ускорява метаболизма. Пиенето на вода (със или без лимон) може да доведе до леко повишаване на енергийния разход, но това е просто процес, по който тялото ви работи, за да абсорбира и регулира температурата на водата. Ако лимоновата вода замести сладка напитка, това може да помогне за намаляване на приема на калории, но самият лимон не върши тежката работа.

Лимоните съдържат витамин C – около 30 до 50 мг в един цял плод – но ако използвате само резен или половин лимон, получавате само малка част от него. „Витамин C е водоразтворим витамин, който лесно се намира в плодовете и зеленчуците. Ако ги включите в диетата си, вероятно нямате много причини да се притеснявате, че не консумирате достатъчно“, казва Харбстрийт.

Има ли някакви недостатъци?

Още: Как да предотвратим потъмняването на ябълки, като ги накиснем във вода с лимон

Има няколко неща, които трябва да се имат предвид. Лимоновият сок е киселинен и с течение на времето може да отслаби зъбния емайл. Шарп препоръчва използването на сламка и изплакване на устата с чиста вода след това. Хората, склонни към киселини или киселинен рефлукс, също могат да намерят лимоновата вода за дразнеща, особено на празен стомах.

Истинските ползи от лимоновата вода

Лимоновата вода е хидратираща, ароматна и може да ви насърчи да пиете повече вода като цяло. Тя съдържа малка доза витамин C и антиоксиданти. Тя може да бъде част от успокояваща сутрешна рутина и евентуално да подпомогне храносмилането на някои хора. „Просто не очаквайте тя да ви „детоксикира“, да свие талията ви или да замени балансираната диета“, казва Шарп.

Още: Мит или истина - трябва ли да седите, докато пиете вода?