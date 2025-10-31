Burrata Itameshi – новото място за незабравима фюжън кухня

Колкото и да се опитваме да го предотвратим, животът често може да бъде малко еднообразен. Понякога дните ни се редят един след друг – същият маршрут, същите навици, дори и вкусовете не ни изненадват с нищо. И точно когато си помислим, че вече сме виждали и опитвали всичко възможно, се появява място, което прекрачва границите на познатото и омагьосва със своята оригиналност. Място като Burrata Itameshi: съвършена симфония между италианска и японска кухня, където всяко ястие е като вълнуващ разказ, незабравимо пътуване и мост между култури и емоции.

Новата локация на Burrata отвори врати в Holiday Park Красно село и и носи със себе си кулинарна концепция, която провокира, вдъхновява и изненадва – Itameshi. В нея италианската страст и лежерност се среща с японската прецизност и отдаденост на техниката, променяйки нашата представа за фюжън. И въпреки че двете кухни са доста различни в своите вкусови профили, те споделят нещо изключително важно: любовта към храната и качествените продукти. Точно затова Itameshi е толкова успешно съчетание. Проектирано със смелост и въображение, менюто тук е същинска наслада за всички онези от нас, които ценят необикновените вкусове и не се страхуват да експериментират.

Откриваме акценти от тайландската кухня: лека и хрупкава темпура, ароматни удон и рамен нудли, свежи морски дарове, както и авторски интерпретации на азиатски специалитети с пилешко, телешко и свинско. Разбира се, редом с тях търпеливо ни очакват и любимите класики от сърцето на Ботуша – автентична пица и паста, кремообразно ризото, пилешко пиле в пармезан и още много. Всяка чиния е балансирана, смела и изискана, а познатите вкусове оживяват в чисто нова и необикновена форма.

За финал няма как да не се насладим на примамливото коктейлно-десертно меню в Burrata Itameshi. Овежаващите им домашни лимонади правят страхотна компания на вкусните ястия, а сред коктейлите се крият неочаквани изненади като Мохито маракуя и матча Хюго шприц. Задължително е да си оставим и малко място за десерт, тъй като предложенията определено не са изпускане. Сред шедьоврите се крият лекото Мисо маскарпоне с манго, кадифеното Пистачио брюле, както и класическото тирамису – десерт, който заслужено е спечелил своето място в сърцата ни.

бул. Никола Мушанов 149А

https://burrata.bg/