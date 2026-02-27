Mamma Mia: Кухня с италианска душа

Италианците имат един особен начин да изразят възторга си. Използват онази емоционална, топла и съвсем естествена фраза “Mamma mia”, събираща радост, изненада и наслада от живота. Същото име носи и една от най-уютните пицарии в центъра на София, разположена на улица “Цар Иван Шишман 39”. Mamma Mia предлага просторен капацитет от 120 места на закрито и 60 на тераса с впечатляващ изглед към църквата “Св. Седмочисленици”.

Заведението умело комбинира градската енергия и средиземноморския чар, а интериорът пресъздава усещане за ваканция край морето. Атмосферата е едновременно жива и уютна - вдъхновена от топлия полъх на Италия. Тук обядът плавно преминава в дълга вечеря, докато ароматът на пица и билки се носи във въздуха до късно. Mamma Mia ви посреща от 11:00 до 23:30 и всеки ден обещава неустоима кулинария.

Гастрономията започва със свежест и цвят - точно както я познаваме в “Ботуша”.

Салата “Бурата” с белени домати, авокадо и рукола е известен символ на ресторанта, а предложението със запечено козе сирене, сезонни плодове и семена пленява с наситен вкус.

И когато говорим за средиземноморска кухня, няма как да пропуснем пицата. Повече от 30 години Mamma Mia обръща специално внимание на тестото, текстурата и съставките. Пица “Тоскана” например обединява бекон, луканка и топено сирене по специален начин, Вегетариана пък е по-леко предложение с гъби, чушки, червен лук и маслини върху златиста основа, а “Поло” очарова с балансиран вкус, подходящ за всяко настроение. Сред пастата изпъкват класическите “Болонезе” и ‘Карбонара”, а талиателите със сьомга добавят изискан морски нюанс.

И тъй като екипът на Mamma Mia се грижи за всеки гост, освен пица и паста, ресторантът предлага и разнообразни основни ястия, които разкриват богатството на менюто. Нашите лични фаворити са пилешкото филе с маслено-лимонов сос, както и тигровите скариди на тиган с масло и чери доматки.

И понеже вечерята в Италия не завършва без сладък финал, така и тук десертът е цял ритуал. Домашната италианска торта с маскарпоне и Nutella носи кадифена мекота, докато чийзкейкът с горски плодове внася щипка свежест.

Можете да разгледате цялото меню в сайта, а ние ви препоръчваме съвсем скоро да посетите заведението. Защото определено е място, което предизвиква естествени усмивки и онова спонтанно, сърдечно “Mamma Mia”.

София център, ул. „Цар Шишман“ 39

0884 207 036

https://mammamia.bg/