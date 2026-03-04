Magic Books: където историите оживяват

Макар и много хора да не вярват, магията всъщност съществува, и то навсякъде около нас. Тя ни чака в далечни кралства и непознати галактики, живее във фантастични създания, решава заплетени загадки и разкрива най-мистериозните случаи. И не, не ни трябват нито магически пръчици, нито сложни заклинания, за да се потопим в един нов, вълшебен свят – трябва само да отворим страниците на някоя книга и изведнъж всичко се променя. Именно на тази магия е посветена книжарница ‘‘Magic Books“.

Сгушена в полите на планината, в живописното село Бистрица, книжарницата е създадена с голяма любов – не само към книгите, но и към всички четящи, и това се усеща още с прекрачването на прага. Тук ще откриете внимателно подбрана селекция от книги за малки и големи – от любими детски приказки и образователни издания до художествена литература и вдъхновяващи заглавия за свободното време. Това е място, където всяка книга има своята история и чака своя читател. А ако се колебаете какво да изберете, винаги ще получите любезен съвет и внимание, съобразени с вашите интереси.

Освен книги, в ‘‘Magic Books“ откриваме и още много други съкровища за най-различни интереси. Семействата и големите приятелски компании могат да се радват на богат избор от настолни игри, с които всяка вечер е по-забавна от всякога. За учениците и творците ‘‘Magic Books‘‘ предлага всичко необходимо – ученически пособия и канцеларски материали, подбрани с грижа и внимание съчетаващи качество, функционалност и стил. От раници, тетрадки и химикалки до материали за рисуване и творене – тук подготовката за училище или творчество е истинско удоволствие.

Както вече казахме, магията определено не е нещо далечно или недостижимо. В ‘‘Magic Books‘‘ тя е подредена на рафтовете, скрита в кутиите с игри, в страниците на нов тефтер, в избора на следващата книга и само чака някой да протегне ръка и да я открие.

с. Бистрица, ул. "Никола Крушкин - Чолака" 52

098 839 0140

Facebook