Ново място в София: Osteria Tartufo Будапеща

Слънчева, топла Италия – кой не мечтае да види огледалните ѝ езера и зелените ѝ планини, да се изгуби из цветните улички, кипящи от енергия и живот? Да се потопи в културата, да попие от свободата и, разбира се, да опита от прочутата ѝ кухня? Прясно изпечено тесто със златиста коричка, домати, узрели под южното слънце, ароматен босилек и отлежали сирена с характер… достатъчно е само да си го представим, за да усетим глада. Но преди да сме купили билети и да сме приготвили багажа, съществува и далеч по-лесен начин да се доближим до тази мечта. Нужно е просто да последваме аромата и неусетно се озоваваме в Osteria Tartufo, където вкусът на Италия е на една ръка разстояние.

Любимият ресторант отдавна спечели сърцата ни със своите три локации. Макар и различни и със свой собствен характер, всяка от тях спазва една и съща философия – свежи и качествени продукти, неповторимо гостоприемство и разбира се, автентични рецепти директно от сърцето на “Ботуша”. Съвсем наскоро към тях се присъедини и още едно чисто ново пространство на ул. “Будапеща”13 , в която всичко е точно такова, каквото сме си представяли. Уютна атмосфера, естествен интериор и непринудени разговори, които долитат от всеки ъгъл – типично по италиански. Локацията разполага и с удобен паркинг, така че спокойно да се насладим на вечерта, без обикаляне и излишен стрес. И въпреки всичко, менюто определено е любимата ни част. С разнообразие от брускети и морски дарове, свежи салати, перфектно изпечена пица и кремообразна паста, тук винаги откриваме любими и познати вкусове. Очакват ни телешки скалопини с манатарки и печен сос, свинско бонфиле с рагу от ябълки, ризото с аспержи, броколи и тиквички и още много страхотни предложения.

И ако си мислим, че от Osteria Tartufo няма как да ни впечатлят повече, то грешим. Новата локация ни изненадва с чудесно обедно меню – сбъдната мечта за всички работещи наоколо. Храната е разнообразна, добре балансирана и поднесена бързо, но без компромис във вкуса. А през уикенда, когато закуската и обядът нямат точен час, специално място заемат и брънч предложенията – яйца бенедикт, италиански кроасан с мортадела, златисти пържени филийки със сладко… нищо друго не ни трябва. И за да ни зарадва още повече, екипът на Osteria Tartufo подготвя и ново меню, което ще съчетае класически италиански рецепти с по-интересни и нестандартни комбинации. Наред с обичаните традиционни ястия ще се появят изненадващи вкусови комбинации, които запазват духа на Италия, но по нов и вдъхновяващ начин. Едно е сигурно – вече нямаме търпение да го опитаме.

Osteria Tartufo Център: ул. “Христо Белчев” 32, тел.: 087 779 4999

Osteria Tartufo Шипка: ул. “Шипка 11”, тел.: 089 324 2400

Osteria Tartufo Бъкстон: бул. “Братя Бъкстон” 22, тел.: 089 868 0444

Osteria Tartufo Будапеща: ул. “Будапеща” 13, тел.: 089 844 1411

https://osteriatartufo.com/