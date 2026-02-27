Burrata: Нови азиатски специалитети и много изненади

Италия винаги е била вдъхновение - за музика, за топло посрещане и храна, която ухае на слънце и безвремие. Burrata неведнъж е отговаряла именно на тези копнежи - за добра средиземноморска кухня, фино вино и щедра емоция. Но веригата не се ограничава само до “Ботуша”. Тя поема смело на изток и отваря своята нова страница с вдъхновения от Азия. Концепцията в момента е посветена на комбинацията от италианска и японска кухня. А екипът на Burrata определено знае как да я приготви подобаващо. Готвачите, които стоят зад рецептите, прекарват цял месец в Тайланд, опитвайки улична храна, традиционни сосове и автентични подправки, за да пресъздадат усещането с уважение и финес. А резултатът? Хармония между две култури - италианска любов към качеството и богатство на азиатските вкусове.

Менюто е цяла приказка, разказана с цветове и текстури. Сред новите предложения изпъква азиатският цезар - позната класика, преобразена с хрупкав пилешки стрипс, авокадо и домашно приготвен азиатски сос. Следва фаворитът “пиле пад капрао” с леко пикантен азиатски сос и подправки, яйце, пресен босилек и магданоз върху жасминов ориз. Друг любим специалитет е телешкото Блек пепър с пресни зеленчуци, блек пепър сос с мерло и задушен ориз. Нудлите са неизменна класика от Изтока, затова и тук присъстват в комбинация с яйце, зеле, моркови, пресен зелен и червен пипер и специален сос. А бялата риба Итамеши е още едно неустоимо предложение със спагети в алфредо сос със спанак и източни подправки.

Цялото пътешествие в Burrata се допълва от свежи лимонади, изискано вино и ненадминати десерти. Препоръчваме ви да опитате домашно приготвеното тирамису с японски вишни, зелен чай, малинова пудра и свежа мента. Една ефирна композиция между традиция и новаторство.

Като за финал, бихме заявили, че Burrata доказва, че вкусът няма географски граници - той е разказ между култури, срещнали се в една чиния.

Така веригата продължава да бъде символ на италианската душа, но до нея уверено застава ароматът на Азия - смел, цветен и вдъхновяващ.

Освен в ресторантите, можете да се насладите на любимите специалитети, като поръчате от сайта.

Локации и контакти

https://burrata.bg/