Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април в 19 МИР - Русе

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 19 МИР - Русе за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Теменужка Петрова Петкова

2. Николай Иванов Братованов

3. Георги Николаев Кръстев

4. Георги Илиев Георгиев

5. Драгомир Дамянов Драганов

6. Светлозар Георгиев Симеонов

7. Радомир Хараланов Хараланов

8. Айнур Мехмед Неждет

9. Анелия Недкова Петрова

10. Николай Иванов Зарков

11. Евгени Игнатов Игнатов

12. Кристина Бориславова Мариянова

13. Иван Петров Иванов

14. Хари Цветанов Христов

