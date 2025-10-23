AI грамотност: ключовото умение за по-добра продуктивност днес

Служителите, които умело използват AI инструменти в работата си, повишават своята продуктивност с близо 40 %, според проучване на Apollo Technical. Това е забележимо предимно при задачи, които могат да бъдат подпомогнати или автоматизирани от изкуствения интелект. Това прави необходимостта да бъдем AI грамотни особено актуална днес.

В отговор на тази нова реалност, SoftUni AI разработи цялостна програма за прилагане на AI в бизнеса и ежедневието. Обучението започва с безплатен 2-седмичен курс и е създадено така, че да даде на курсистите практическа и систематизирана подготовка в използването на водещи AI решения. Програмата е подходяща както за напълно начинаещи, така и за напреднали потребители, които искат да работят по-умно и по-ефективно в динамична среда.

КАНДИДАТСТВАЙ



Какво означава да си AI грамотен днес?

AI грамотността обхваща уменията да разбирате, използвате и адаптирате технологиите, базирани на изкуствен интелект, към различни лични и професионални задачи. Тя включва способността да се ориентирате в различните AI инструменти, да формулирате правилни заявки (prompts) към тях и да прилагате AI решения за повишаване на ефективността си в работата и ежедневието.

Разбиране на основни AI концепции и алгоритми. Познаването на това как функционират генеративните модели, машинното обучение или системите за автоматизация помага при избора на правилните инструменти. Например, ако разбирате как работи езиков модел като ChatGPT, ще знаете как да го използвате по-целенасочено – за редакция, синтез или превод на текстове.

Познаването на това как функционират генеративните модели, машинното обучение или системите за автоматизация помага при избора на правилните инструменти. Например, ако разбирате как работи езиков модел като ChatGPT, ще знаете как да го използвате по-целенасочено – за редакция, синтез или превод на текстове. Ориентиране в екосистемата от AI приложения. Базова осведоменост за приложения като ChatGPT, Claude, Gemini, Midjourney, HeyGen и други ви позволява да намирате най-подходящите решения за съответната задача – било то създаване на визуално съдържание, писане, резюмиране или анализ на данни.

Базова осведоменост за приложения като ChatGPT, Claude, Gemini, Midjourney, HeyGen и други ви позволява да намирате най-подходящите решения за съответната задача – било то създаване на визуално съдържание, писане, резюмиране или анализ на данни. Умения за правилно формулиране на AI заявки (prompt engineering). Резултатите от работата с AI модели зависят в голяма степен от качеството на заявките. Например: "Създай кратък маркетингов текст за аудитория от родители, с приятелски тон и на достъпен език" дава много по-добър резултат от просто "Напиши маркетингов текст".

Резултатите от работата с AI модели зависят в голяма степен от качеството на заявките. Например: "Създай кратък маркетингов текст за аудитория от родители, с приятелски тон и на достъпен език" дава много по-добър резултат от просто "Напиши маркетингов текст". Критично мислене и верификация на резултати. AI не е безпогрешен – важно е да умеете да проверявате, редактирате и валидирате информацията, която генерира, особено при чувствителни или професионални данни.

Етика и отговорна употреба на AI. AI грамотността включва и осъзнаване на рисковете – като пристрастия в данните, използване на защитено съдържание и необходимост от прозрачност при автоматизирани решения.

Интеграция на AI в собствения работен процес. Умението да включите AI като помощник, за създаване на шаблони, подготовка на съдържание, автоматизирани отчети или дори планиране, спестява време и осигурява по-добра продуктивност.

Как AI грамотността оптимизира работата в различни професионални сфери

Внедряването на изкуствен интелект в ежедневни и бизнес процеси спестява време, редуцира грешките и подобрява вземането на решения. Ето как се проявява това в различни контексти:

Бизнес и мениджмънт. AI може да автоматизира отчети, да анализира KPI, да оработва имейли и да създава презентации – дейности, които обикновено отнемат часове.

AI може да автоматизира отчети, да анализира KPI, да оработва имейли и да създава презентации – дейности, които обикновено отнемат часове. Маркетинг и комуникации. Инструменти като ChatGPT, Gemini и Claude ускоряват създаването на текстово съдържание, докато AI базирани анализатори помагат да се проследява поведението на потребителите.

Инструменти като ChatGPT, Gemini и Claude ускоряват създаването на текстово съдържание, докато AI базирани анализатори помагат да се проследява поведението на потребителите. Образование и преподаване. Генериране на тестове, резюмета, обяснения и дори персонализирани учебни материали – всичко това може да се управлява с помощта на AI.

Генериране на тестове, резюмета, обяснения и дори персонализирани учебни материали – всичко това може да се управлява с помощта на AI. Финанси и администрация. Изкуственият интелект подпомага обработката на големи обеми данни, откриването на закономерности и оптимизацията на документооборота.

Изкуственият интелект подпомага обработката на големи обеми данни, откриването на закономерности и оптимизацията на документооборота. Програмиране и софтуерна разработка. AI инструменти като GitHub Copilot или Cursor AI помагат на програмистите да пишат код по-бързо, да откриват бъгове и да генерират решения на повтарящи се задачи директно в IDE средата.

AI инструменти като GitHub Copilot или Cursor AI помагат на програмистите да пишат код по-бързо, да откриват бъгове и да генерират решения на повтарящи се задачи директно в IDE средата. Дизайн и визуално съдържание. Генеративните AI системи като Midjourney или OpenArt дават възможност на дизайнерите да създават визуални концепции, прототипи и графики в пъти по-бързо, като същевременно улесняват експериментирането с различни стилове.

Къде да придобиете практически приложима AI грамотност?

Добрата новина е, че не се изисква техническо образование, за да станете AI грамотни. Цялостната програма на SoftUni AI е създадена именно с тази цел – да предостави систематизирано, достъпно и актуално знание, с фокус върху практиката. Под ръководството на експертен преподавателски екип курсистите усвояват:

Работа с водещи AI инструменти и платформи;

Принципи на ефективна автоматизация и анализ;

Стратегии за прилагане на AI в конкретни професионални ситуации.

Програмата стартира с безплатен 2-седмичен курс и е чудесна възможност да се усвоят необходимите умения за прилагане на AI в личния и професионалния живот.

КАНДИДАТСТВАЙ