Коледна оферта от Yettel: 6 месеца 0 лв. лизингова вноска за премиум смарт устройства

С наближаването на празниците Yettel дава възможност на клиентите си да се сдобият с едни от най-желаните смартфони и носими устройствa, като започнат да ги изплащат чак в началото на лятото.

Специалната коледна оферта включва 0 лв./ 0 евро лизингова вноска за първите шест месеца от двугодишен договор за лизинг с избрани планове Total Unlimited, което прави премиум моделите значително по-достъпни в най-подходящия момент от годината. В селекцията влизат топ предложения на Samsung и Xiaomi, включително най-новите устройства от сериите Galaxy S25 и Redmi Note 14, както и смартчасовници от последно поколение.

Всяко мобилно устройство, закупено от Yettel, идва и с допълнителна стойност – пакетa с услуги „Смартфон вселена“. С него клиентите получават 3 години гаранция без допълнително заплащане, достъп до сертифицирания сервиз на оператора, възможност за застраховка „Смартфон протект“ с първа вноска от Yettel и гъвкави условия за плащане – в брой или на лизинг.

Серията Samsung Galaxy S25 прави следващата стъпка в мобилния AI – с чип Snapdragon 8 Elite за Galaxy, новия One UI 7 и още по-силна защита чрез Knox. И трите модела предлагат Dynamic AMOLED 2X дисплеи със 120Hz опресняване, Vision Booster, IP68 защита, Wi-Fi 7, бързо жично и безжично зареждане, както и дългосрочни ъпдейти от седем години за операционната система и сигурността. Galaxy AI превръща устройствата в истински персонален асистент с интуитивно търсене, обобщаване на съдържание, контекстуални предложения, подобрен Circle to Search и интелигентни инструменти за комуникация, продуктивност и креативност като Writing Assist, Drawing Assist и Now Brief.

Samsung Galaxy S25 Ultra се отличава с големия си 6,9-инчов QHD+ дисплей, титаниева рамка, Corning Gorilla Armor 2 и превъзходната четворна камера с 200MP основен сензор, нов 50MP ултраширок и два телефото модула. Samsung Galaxy S25+ предлага баланс между мощ и размери с 6,7-инчов QHD+ дисплей, по-голяма батерия и бързо зареждане, а Galaxy S25 е най-компактният модел с 6,2-инчов FHD+ дисплей и същия водещ AI пакет и чипсет. И трите смартфона записват 10-битово HDR видео, използват ProVisual Engine за по-детайлни кадри и предлагат разнообразни инструменти за фото и видео редактиране, включително Generative Edit и Virtual Aperture при Ultra.

Серията Xiaomi Redmi Note 14 събира в едно фотография на флагманско ниво, висока производителност и издръжлив дизайн, но на значително по-достъпна цена. И трите модела в селекцията – Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+, залагат на висока резолюция на камерите с изкуствен интелект, 120Hz дисплеи с грижа за очите, големи батерии с капацитет над 5000 mAh и интелигентно зареждане, както и модерни AI функции като Google Gemini и Circle to Search (при Pro моделите). Вградените инструменти за снимки и видео: Dynamic shots, Dual video, AI Erase, AI Image Expansion и AI Sky правят редакцията лесна и достъпна директно от телефона, без да е нужен компютър или отделен софтуер. Защитата с Corning Gorilla Glass и различни IP рейтинги гарантира, че устройствата са готови за предизвикателствата на всекидневната употреба.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ е върховият модел, с 200MP основна камера с оптична стабилизация, разширени възможности за приближение до 30х, водеща издръжливост с All-Star Armor Structure, Gorilla Glass Victus 2 и IP68 защита. В същото време той предлага и 1.5K 120Hz дисплей с пикова яркост до 3000 нита, както и 120W HyperCharge скорост на зареждане за батерията. Redmi Note 14 Pro запазва 200MP камерата от професионален клас, високата резолюция на дисплея и мощен чипсет, но е позициониран като по-балансирано решение между цена и възможности. Redmi Note 14 е най-достъпният от трите апарата, но въпреки това предлага 108MP AI камера, голяма батерия, защита от пръски вода и прах и всички ключови функции на серията, включително плавен 120Hz екран и интелигентни инструменти за снимки, което го прави много силно предложение в средния клас.

Samsung Galaxy Watch8 40mm LTE комбинира елегантен дизайн с повишена функционалност, като предлага мощния Exynos W1000 чип, сапфирен 1,34" дисплей и до 40 часа живот на батерията. Лекото 28,9-грамово тяло е водоустойчиво по 5ATM+IP68 стандарт и поддържа пълния набор здравни функции на Samsung – измерване на сърдечния ритъм, ЕКГ, кръвно налягане, BIA анализ, SpO₂, следене на температура, сънна апнея и енергиен индекс. С 2GB RAM, 32GB памет, бързо безжично зареждане и стабилна свързаност към всеки Android смартфон, Samsung Galaxy Watch8 е отлично решение за активното ежедневие.

Xiaomi Redmi Watch 5 предлага голям 2,07-инчов AMOLED дисплей, издръжлива батерия до 24 дни и функции, които го правят отличен избор за спорт и всекидневие. Умният часовник поддържа Bluetooth разговори благодарение на вграден високоговорител и микрофон, предлага прецизно GNSS позициониране и е водоустойчив до 5ATM, което го прави подходящ дори за плуване и гмуркане. Леката алуминиева рамка, въртящият се безел и удобната каишка с бързо освобождаване допринасят за премиум усещането, а проследяването на съня, пулса, SpO₂, стреса и над 100 тренировъчни режима осигуряват пълноценен поглед върху здравето.

С изгодните си празнични предложения Yettel дава възможност на потребителите да направят чудесен подарък за себе си или за близък човек, но коледната кампания на телекома и тази година ни напомня да използваме технологиите разумно, като ги оставяме настрана, когато моментите принадлежат на хората до нас. Операторът подчертава, че надеждната мобилна мрежа е ключова за успешната подготовка за празниците, но след това идва времето на безценните офлайн моменти – за истински срещи и разговори с близките.