05 декември 2025, 11:12 часа 664 прочитания 0 коментара
Празнични предложения от А1: премиум смартчасовници с до 600 лв./306,78 евро отстъпка

През декември А1 превръща избора на празничен подарък в още по-вълнуващо преживяване със специалната селекция от смартчасовници на Apple, Samsung и Huawei – с отстъпки до 600 лв./306,78 евро при покупка в брой или на лизинг с план Unlimited. Създадени за хората, които ценят активния начин на живот, грижата за здравето и приключенията на открито, моделите в кампанията предлагат модерни функции, издръжливост и стил, подходящи за всяко ежедневие и предизвикателство. А ето и част от предложенията:

Apple Watch Series 11 предлага революционни известия за хипертония, усъвършенствано следене на съня, съвети за подобряването му, както и детайлно проследяване на жизнените показатели – от сърдечна честота и кислород в кръвта до температура на китката, честота на дишане и ЕКГ. С до 24 часа батерия, супериздръжлив Ion-X дисплей и прецизен GPS часовникът е по-надежден от всякога. Обновеното приложение за тренировки ви помага да спортувате по-умно и мотивирано, а възможността за обаждания и плащания директно от китката ви дава истинска свобода – дори без iPhone наблизо. Series 11 е наличен в два размера – 42 и 46 мм, и е на специални цени от 989,99 лв./506,17 евро в брой с план Unlimited Ultra от А1 до 31 декември.

Galaxy Watch8 Classic LTE 46 мм е идеалният смартаксесоар за празниците – съчетава класическия стил с модерни технологии. Моделът впечатлява с корпус от неръждаема стомана, емблематичен въртящ се безел и удобен Quick Button за моментален достъп до ключови функции. С 64 GB вградена памет и богат набор от здравни и уелнес възможности той е перфектен избор за подарък. Благодарение на One UI 8 Watch изживяването е още по-интуитивно – с персонализирани известия чрез Now Bar и лесна навигация с жестове. А функциите Raise to Talk и гласовите възможности на Gemini правят комуникацията и управлението на ежедневни задачи още по-удобни, бързи и естествени. До 31 декември Galaxy Watch8 Classic LTE 46 мм е наличен в А1 на промоционална цена от 809,98 лв./414,13 евро в брой с план Unlimited Ultra

Huawei Watch Ultimate 2 Blue е смартподаръкът, който наистина впечатлява тази Коледа. Първият в индустрията със сонарно-базирана комуникация под вода, той е отличен избор за авантюристи и водолази, а здравият корпус от аморфен метал и 1,5-инчовият LTPO дисплей от сапфирен кристал с пикова яркост 3500 нита гарантират ясна видимост при всякакви условия. Моделът поддържа гмуркане до 150 метра, предлага автономни разговори чрез eSIM с AI шумопотискане и разполага с ново поколение Expedition Mode за планински приключения. A с мултисензорната X-TAP технология часовникът отчита здравните показатели по-бързо и прецизно от всякога. В периода на кампанията Huawei Watch Ultimate 2 Blue се предлага от А1 с 600 лв./306,78 евро отстъпка за 1399,99 лв./715,80 евро с план Unlimited Ultra и с бонус слушалки Huawei FreeBuds 7i, които могат да се заявят допълнително на a1.bg.

Huawei Watch GT 6 е стилен и практичен избор, който идва в два размера – 41 мм и 46 мм. И двата варианта разполагат с ярък AMOLED дисплей до 3000 нита, който осигурява отлична видимост. По-големият модел предлага 1,47-инчов екран, 867 mAh батерия и до 21 дни работа, докато 41-милиметровата версия – 1,32-инчов дисплей, 540 mAh батерия и до 14 дни автономност. GT 6 впечатлява с TruSense технология за по-прецизни здравни измервания, над 100 спортни режима и усъвършенствана навигация с Route Back – идеална за разходки и зимни приключения. Добавете NFC плащания и първия гласов спортен асистент на български език и получавате смартчасовник, който прави ежедневието по-удобно, а празничните дни още по-пълноценни. До 31 януари Huawei GT 6 се предлага на цена от 389,99 лева/199,39 евро в брой с план Unlimited Ultra от А1 и с бонус слушалки Huawei FreeBuds SE 3, които се заявяват на a1.bg.

Благодарение на широката гама от смартчасовници с до 600 лв./306,78 евро отстъпка от А1 през декември, клиентите могат да открият най-подходящия за тях модел според стила, активността и личните си предпочитания или перфектния подарък за близък човек. Пълната селекция може да разгледате онлайн на сайта на телекома.

