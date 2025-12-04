За технологиите и емпатията: Как устройствата се превърнаха в част от социалната грижа

Дълги години технологиите се възприемаха най-вече като инструменти за ефективност – решения, които оптимизират процеси, спестяват ресурс и улесняват администрациите. Днес тяхната роля обхваща и социалната сфера - вече не става дума само за цифровизация, а за това как устройствата помагат на институциите да отговорят на нови демографски реалности и на потребности, които се появяват в резултат от застаряването на населението.

За много български общини това е ежедневие. Те работят на първа линия с хората, които живеят сами, в малки населени места. В много общини един социален екип обслужва десетки, отдалечени едно от другонаселени места, често при ограничен човешки ресурс и невъзможност за ежедневни посещения. В тази среда технологиите се превръщат във важен ресурс, който не заменя човешката грижа, но я прави по-достъпна.

Застаряваща страна, нарастващ натиск върху социалните системи

Демографските данни на Евростат и НСИ показват, че България остава сред най-бързо застаряващите държави в Европа. През 2024 г. населението у нас намалява до 6 437 360 души, а делът на хората над 65 години продължава да расте. Този процес поставя особено високо натоварване върху общинските социални служби. А ежедневният контакт на потребителите със социалните работници е практически невъзможен.

Технологиите като инструмент в социалната политика

Telecare услугата на A1 е пример как една технологична система може да бъде интегрирана в общинските програми за подкрепа на възрастни хора. Вече близо 90 общини в България използват Telecare като част от своята социална политика. Почти 500 потребители са обхванати чрез различните местни програми – доказателство, че решението работи устойчиво на терен.

В основата на услугата е електронна гривна, свързана с уеб платформа за наблюдение, която функционира 24/7. Макар устройството да разполага със SOS бутон, силата му е в автоматичното идентифициране на рискови ситуации.

Когато гривната отчете падане, липса на движение или необичаен показател, системата изпраща сигнал към платформата. Алгоритмите анализират ситуацията и указват необходимата реакция – контакт със социален работник, уведомяване на близки или сигнал към спешните служби. Това позволява да се избегнат инциденти.

Функции, които работят в реални ситуации

Услугата Telecare на А1 не е просто набор от технически характеристики. Тя е създадена да отговаря на конкретни човешки ситуации и едновременно с това да подпомага работата на социалните екипи. При падане сензорите засичат удар и липса на движение, а сигналът се изпраща автоматично. При притеснителни промени в състоянието устройството отчита показатели като пулс и сатурация и при отклонение платформата реагира. В случай на дезориентация GPS локализацията помага на екипите да открият човека бързо, особено при възрастни с когнитивни затруднения. При нужда от моментен контакт двупосочната гласова връзка позволява бърз разговор с оператора или социалния екип, без телефон.

Всички тези функционалности дават на общинските социални служби възможност да следят състоянието на повече хора едновременно, да реагират само когато е необходимо и да насочват ресурса си по-ефективно. Така Telecare услугата на А1 не само помага на отделния човек, но и улеснява ежедневната работа на местните администрации, които често разполагат с ограничен персонал и обхващат големи територии.

Технологиите все по-често заемат място там, където ежедневният контакт отсъства. Не защото заменят човешките отношения, а защото помагат да ги поддържаме в свят, в който разстоянията стават все по-големи. Те допълват работата на социалните екипи, подпомагат общините, които разполагат с ограничени ресурси, и дават спокойствие на семейства, които живеят далеч от близките си. В крайна сметка Telecare услугата на А1 е пример за това как технологиите могат да превърнат едно устройство в част от онзи най-важен човешки ресурс - грижата.