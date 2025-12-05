Cloudflare пак се срина, стотици сайтове са недостъпни

Прекъсвания на интернет услуги бяха регистрирани по целия свят в петък, 5 декември, след като Cloudflare - един от ключовите доставчици на интернет инфраструктура - преживя значителен вътрешен срив. Компанията съобщи за вътрешна деградация на услугите, което доведе до масови затруднения в различни сектори и държави.

Това е вторият значителен срив в Cloudflare за последните седмици – предишният беше на 18 ноември, когато засегнати бяха и X, и ChatGPT. Възможно е сегашната по-бърза реакция да се дължи на допълнителни мерки, предприети след инцидента миналия месец.

Мащабът на проблема стана ясен и от факта, че дори платформата Downdetector, която следи подобни инциденти, също беше недостъпна. Услугите, които разчитат на Cloudflare, спираха да зареждат или връщаха сървърни грешки, а прекъсвания бяха регистрирани при множество популярни сайтове и приложения. Още: Предизвикателство "7 дни без социални медии": Ето как ще се промени животът ви

Масов срив

Сред засегнатите бяха X (преди Twitter), LinkedIn и Discord, които не успяваха да зареждат емисии или да установят връзка със сървъри. Canva и Notion също не бяха достъпни за голяма част от потребителите. Инструментите с изкуствен интелект, включително ChatGPT и Perplexity, временно не генерираха отговори. Прекъсвания докладваха още Spotify и Letterboxd.

Не работеха и сайтове, свързани с крипто борсите Upbit и Coinbase, а дори някои оперативни услуги на SpaceX показаха проблеми. Проверка в редакцията установи затруднения и при различни спортни и козметични сайтове. Достъпът до Zoom също беше нарушен. Още: Какво стана с CloudFlare, защо се срина: Технологично обяснение

Към 13:30 ситуацията изглежда овладяна и повечето засегнати сайтове постепенно възстановиха нормалния си достъп. Причините за вътрешното влошаване на услугите в Cloudflare засега не са публично известни.