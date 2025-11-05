Войната в Украйна:

До 50% отстъпка на смартчасовници с план Unlimited от А1 по случай Черния петък

05 ноември 2025, 12:04 часа 450 прочитания 0 коментара
До 50% отстъпка на смартчасовници с план Unlimited от А1 по случай Черния петък

Тази година Черният петък в А1 идва с до 50% отстъпка на смартчасовници през целия месец ноември – в брой или на лизинг с планове Unlimited. Независимо дали търсите стилен аксесоар, спортен партньор или умен помощник в ежедневието, компанията предлага богато разнообразие от модели на най-търсените марки – Apple, Huawei, Samsung и Xiaomi, съчетаващи интелигентни функции, издръжливост и модерен дизайн.

Apple Watch Series 10

Със своя тънък и елегантен дизайн и големия Always-On Retina дисплей с яркост до 2000 нита, Apple Watch Series 10 съчетава стил и интелигентни технологии в едно. Предлага се в два размера – 42 и 46 мм, и корпус от алуминий или титан, за да подхожда на всеки вкус и начин на живот. Благодарение на мощния S10 чип и 64 GB памет, устройството осигурява плавна работа и достатъчно място за съхранение на любимите приложения. Series 10 е и верен партньор в грижата за здравето – проследява пулс, сън и телесна температура, а приложението за психическо състояние подпомага грижата за емоционалния баланс. Независимо дали тренирате йога, танци или силови упражнения, смартчасовникът следи вашите постижения. А с водоустойчивост до 50 метра, бързо зареждане до 80% за 30 минути и поддръжката на eSIM, той е винаги готов за следващото предизвикателство, а вие – винаги свързани. До 30 ноември Apple Watch Series 10 46 mm Jet Black се предлага на промоционална цена от 949,99 лв./485,72 евро в брой при покупка с план Unlimited Ultra.

Huawei Watch 5 LTE

Huawei Watch 5 LTE е създаден за потребителите с активен начин на живот. Моделът впечатлява с корпус от титан (за 46 мм версия) или неръждаема стомана (за 42 мм), ярък AMOLED дисплей до 3000 нита и сапфирено стъкло, устойчиво на надрасквания. Поддържа над 100 спортни режима, включително 14 професионални като тичане, плуване и триатлон, а иновативната X-TAP технология комбинира ЕКГ анализ, ППОИ и 10-степенен тактилен сензор в един компактен модул. С функцията One-tap Health Glance можете да видите до 10 ключови здравни показателя само за минута, а батерията издържа до 7 дни (и до 11 в икономичен режим) за 46 мм модел и до 5 дни (до 7 в икономичен) за 42 мм. Благодарение на eSIM свързаността устройството осигурява пълна свобода – провеждате разговори, изпращате съобщения и ползвате интернет, дори когато телефонът не е с вас. В периода на кампанията смартчасовниците от серията се предлагат на специални цени с до 50% отстъпка, започващи от 349,99 лв./178,95 евро в брой с план Unlimited Ultra.

Samsung Galaxy Watch7 LTE

Samsung Galaxy Watch7 (40 мм и 44 мм LTE) е създаден, за да ви държи винаги свързани и в ритъм – независимо дали сте в офиса, в залата или сред природата. Зад високата му производителност стои мощният 3nm процесор, а Galaxy AI прави ежедневието ви още по-интелигентно. Благодарение на усъвършенствания BioActive сензор, смартчасовникът предлага детайлно проследяване на здравните показатели – сърдечен ритъм, качество на съня и нива на стрес. С функцията Energy Score получавате персонализирани препоръки за баланс между активност и почивка, а Fall Detection осигурява допълнителна безопасност. Устройството поддържа разширени фитнес функции, автоматично разпознаване на тренировки, режим Race за бягане и колоездене, както и измерване на телесния състав (BIA). А с вградената eSIM свързаност можете да приемате обаждания и съобщения директно от китката си. До 30 ноември Samsung Galaxy Watch7 40 мм се предлага на атрактивна цена за 289,99 лв./148,27 евро в брой с план Unlimited Ultra, а 44 мм версия – за 349,99 лв./178,95 евро при същите условия.

Освен представените модели, в кампанията са включени много други смартчасовници с отстъпки до 50%, сред които Apple Watch SE2, Apple Watch Ultra 2, Huawei Watch GT 5 Pro, Samsung Galaxy Watch FE, Xiaomi S3 и още. Пълната селекция по случай Черния петък можете да разгледате онлайн на a1.bg.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
A1
Още от Технологии
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес