До 50% отстъпка на смартчасовници с план Unlimited от А1 по случай Черния петък

Тази година Черният петък в А1 идва с до 50% отстъпка на смартчасовници през целия месец ноември – в брой или на лизинг с планове Unlimited. Независимо дали търсите стилен аксесоар, спортен партньор или умен помощник в ежедневието, компанията предлага богато разнообразие от модели на най-търсените марки – Apple, Huawei, Samsung и Xiaomi, съчетаващи интелигентни функции, издръжливост и модерен дизайн.

Apple Watch Series 10

Със своя тънък и елегантен дизайн и големия Always-On Retina дисплей с яркост до 2000 нита, Apple Watch Series 10 съчетава стил и интелигентни технологии в едно. Предлага се в два размера – 42 и 46 мм, и корпус от алуминий или титан, за да подхожда на всеки вкус и начин на живот. Благодарение на мощния S10 чип и 64 GB памет, устройството осигурява плавна работа и достатъчно място за съхранение на любимите приложения. Series 10 е и верен партньор в грижата за здравето – проследява пулс, сън и телесна температура, а приложението за психическо състояние подпомага грижата за емоционалния баланс. Независимо дали тренирате йога, танци или силови упражнения, смартчасовникът следи вашите постижения. А с водоустойчивост до 50 метра, бързо зареждане до 80% за 30 минути и поддръжката на eSIM, той е винаги готов за следващото предизвикателство, а вие – винаги свързани. До 30 ноември Apple Watch Series 10 46 mm Jet Black се предлага на промоционална цена от 949,99 лв./485,72 евро в брой при покупка с план Unlimited Ultra.

Huawei Watch 5 LTE

Huawei Watch 5 LTE е създаден за потребителите с активен начин на живот. Моделът впечатлява с корпус от титан (за 46 мм версия) или неръждаема стомана (за 42 мм), ярък AMOLED дисплей до 3000 нита и сапфирено стъкло, устойчиво на надрасквания. Поддържа над 100 спортни режима, включително 14 професионални като тичане, плуване и триатлон, а иновативната X-TAP технология комбинира ЕКГ анализ, ППОИ и 10-степенен тактилен сензор в един компактен модул. С функцията One-tap Health Glance можете да видите до 10 ключови здравни показателя само за минута, а батерията издържа до 7 дни (и до 11 в икономичен режим) за 46 мм модел и до 5 дни (до 7 в икономичен) за 42 мм. Благодарение на eSIM свързаността устройството осигурява пълна свобода – провеждате разговори, изпращате съобщения и ползвате интернет, дори когато телефонът не е с вас. В периода на кампанията смартчасовниците от серията се предлагат на специални цени с до 50% отстъпка, започващи от 349,99 лв./178,95 евро в брой с план Unlimited Ultra.

Samsung Galaxy Watch7 LTE

Samsung Galaxy Watch7 (40 мм и 44 мм LTE) е създаден, за да ви държи винаги свързани и в ритъм – независимо дали сте в офиса, в залата или сред природата. Зад високата му производителност стои мощният 3nm процесор, а Galaxy AI прави ежедневието ви още по-интелигентно. Благодарение на усъвършенствания BioActive сензор, смартчасовникът предлага детайлно проследяване на здравните показатели – сърдечен ритъм, качество на съня и нива на стрес. С функцията Energy Score получавате персонализирани препоръки за баланс между активност и почивка, а Fall Detection осигурява допълнителна безопасност. Устройството поддържа разширени фитнес функции, автоматично разпознаване на тренировки, режим Race за бягане и колоездене, както и измерване на телесния състав (BIA). А с вградената eSIM свързаност можете да приемате обаждания и съобщения директно от китката си. До 30 ноември Samsung Galaxy Watch7 40 мм се предлага на атрактивна цена за 289,99 лв./148,27 евро в брой с план Unlimited Ultra, а 44 мм версия – за 349,99 лв./178,95 евро при същите условия.

Освен представените модели, в кампанията са включени много други смартчасовници с отстъпки до 50%, сред които Apple Watch SE2, Apple Watch Ultra 2, Huawei Watch GT 5 Pro, Samsung Galaxy Watch FE, Xiaomi S3 и още. Пълната селекция по случай Черния петък можете да разгледате онлайн на a1.bg.