Икономическият отпечатък на телеком сектора в България

Когато говорим за телекомуникации, най-често темата се свежда до покритие, скорости и нови технологии. Зад тази видима част обаче стои сектор с много по-дълбок икономически отпечатък. Данните от нов социално-икономически анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ) показват, че телекомуникационната индустрия е сред ключовите източници на добавена стойност, инвестиции и приходи за публичните финанси в България.

През 2023 г. добавената стойност, създадена от сектора „Далекосъобщения“, достига 2,3 млрд. лева. Това представлява 2,2% от общата добавена стойност в икономиката и близо 17% от добавената стойност в по-широкия ИКТ сектор.

Висока производителност и добре платени работни места

Телекомуникациите се открояват и с изключително висока производителност на труда. Средната добавена стойност на един зает в сектора достига около 130 хил. лева годишно - над два пъти повече от средното за страната и значително над средното ниво за ИКТ индустрията като цяло.

Секторът осигурява работа на над 10 000 души, като заетостта нараства устойчиво през последните години, паралелно с активния инвестиционен цикъл. Средната брутна годишна заплата достига близо 38 хил. лева, което е с над 56% по-високо от средното възнаграждение в страната - ясен индикатор за качеството на работните места и нуждата от висококвалифицирани кадри.

Силен инвестиционен двигател за икономиката

Инвестициите са другият голям принос на телекомуникационния сектор. Само през 2024 г. те достигат 676 млн. лева, насочени основно към изграждане и модернизация на мобилни и фиксирани мрежи, включително 5G и оптична инфраструктура.

Макроикономическото значение на тези вложения е ясно измеримо - инвестициите в телекомуникации представляват 2,3% от всички капиталови инвестиции в икономиката, а ако се сравняват само с нефинансовите услуги, делът им достига 6,9%. Това поставя сектора сред най-активните инвеститори в страната и ключов фактор за дългосрочния икономически растеж.

Стабилен принос към публичните финанси

Освен чрез растеж и инвестиции, телекомуникационната индустрия допринася значително и за държавния бюджет. По оценка на ИПИ, трите водещи телекомуникационни оператора са внесли около 626 млн. лева под формата на корпоративни данъци, осигуровки, данъци върху доходите и местни такси в периода 2022–2024 г.

Само платеният корпоративен данък нараства от 75,9 млн. лв. през 2022 г. до 87,9 млн. лв. през 2024 г., което представлява 1,7-1,8% от всички приходи от корпоративен данък в държавния бюджет. Това подчертава ролята на сектора като надежден и предвидим източник на публични приходи.

Отвъд технологиите – реална икономическа стойност

Данните показват, че телекомуникациите в България отдавна са повече от техническа услуга. Те създават значителна добавена стойност, поддържат добре платена заетост, генерират мащабни инвестиции и стабилен принос към бюджета. В условията на цифрова трансформация секторът се утвърждава като един от ключовите икономически стълбове на страната - с ефект, който се усеща далеч извън рамките на самата индустрия.