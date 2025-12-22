Два различни пътя към един екип: как Едик и Стефани се срещнаха в Yettel

Двамата започват пътя си от стажантската програма Hub by Yettel, която тази година отбеляза десетата си годишнина

Професионалните пътища на Едик Талипов и Стефани Филева започват по различен начин, но когато двамата се срещат в отдел „Маркетинг и комуникации" на Yettel, става ясно, че талантите им се допълват перфектно.

И двамата започват кариерния си път в компанията от стажантската програма Hub by Yettel, която тази година отбеляза своята десета годишнина. Именно там Едик сбъдва мечтата си да стане графичен дизайнер, а Стефани преоткрива своето призвание – заменя любовта към медиите със страстта към маркетинга.

Едик – от числата към изкуството

Едик Талипов, графичен дизайнер

„Роден съм в малко село близо до Доспат“, започва разказа си Едик. „Още като дете мечтаех да се занимавам с програмиране и затова продължих образованието си в Гоце Делчев, където в гимназията имаше такава специалност“.

Още в девети клас обаче осъзнава, че числата не са неговата сила. Тогава открива артистичната си страна – започва да пише и рисува. Именно това го насочва към графичния дизайн.

Следващата стъпка идва логично – Едик завършва „Инженерен дизайн“ в Техническия университет в София. По време на обучението си започва да търси място, където може да приложи наученото на практика. Така кандидатства за стажантската програма Hub by Yettel. В телекома получава възможност да премине през няколко отдела, като всеки от тях му дава различна гледна точка към бизнеса. Съдбата обаче си знае работата – един ден получава имейл от колегите си от отдел „Маркетинг и комуникации“, които знаят за артистичните му заложби. Задачата е проста – да подготви няколко поста за социалните мрежи. Той я приема, без да предполага, че това ще се окаже началото на нещо много по-голямо. Не след дълго получава предложение да се присъедини към екипа като графичен дизайнер – ролята, за която е мечтал от самото начало.

„Изключително много се зарадвах, че някой вижда моя потенциал и ми подава ръка да поема по пътя, който искам. Тук срещнах истински приятели, с които и до ден днешен сме много близки. Макар че съм най-малкия в екипа, колегите винаги ми помагат – както в работата, така и с ценни съвети за живота“, споделя Едик.

Стефани – от Cartoon Network до магията на маркетинга

Стефани Филева, специалист „Маркетинг и комуникации“

Стефани винаги е била привлечена от историите – тези, които се разказват с думи, образи и идеи. Подобно на Едик, още в училище е запалена по писането и рисуването. Вдъхновена от филма „Дяволът носи Прада“, тя си представя бъдещето като част от света на модата и медиите. След като завършва Немската езикова гимназия в София, продължава образованието си в Германия, където учи „Медии и комуникации“. Няколко години по-късно заминава за Италия и записва магистратура „Мениджмънт на медии и комуникации“ в Милано – програма с по-силен фокус върху маркетинг, стратегия и бизнес комуникации.

Първият ѝ професионален опит в голяма международна компания идва със стаж в Warner Brothers. Там работи за детските канали Cartoon Network и Boomerang за Централна и Източна Европа, като участва в планирането на програмата и координацията между различни пазари. След завръщането си в България Стефани започва стаж в Hub by Yettel. Първата ѝ роля е в отдел „Потребителски маркетинг“, където помага в работата по мобилните планове, услугите и кампаниите за крайни клиенти. Именно там за първи път вижда как стратегическите маркетингови решения се превръщат в реални продукти и предложения.

Любопитството ѝ към медиите обаче я отвежда в друга посока. След стажа в Yettel започва работа като редактор в bTV, където разказва историите на различни хора. Опитът ѝ дава ценна перспектива, но с времето Стефани осъзнава, че иска да бъде част от създаването на самите идеи. Така се връща в Yettel – този път в екипа „Маркетинг и комуникации“, където днес работи по дигиталната комуникация и рекламите на компанията.

„В Yettel открих свободата да бъда себе си – и като човек, и като професионалист, което за мен е изключително ценно. Не ми липсва работата в медиите, защото тук създаваме реклами, които така или иначе оживяват на телевизионния екран. Радвам се, че отново се занимавам с комуникации – просто в друга, много по-естествена за мен форма“, разказва Стефани.

Днес Едик и Стефани работят рамо до рамо в екипа „Маркетинг и комуникации“ – той зад визуалните решения, а тя зад посланията и съдържанието. И двамата са категорични, че именно Hub by Yettel им е дал възможността да намерят своята посока и да се развиват в среда, в която различните умения се ценят и допълват.

Още за историите на Едик и Стефани – научи във видеото по-долу.

https://bit.ly/4aUqrCh