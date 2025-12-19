Klipsch разширява присъствието си на българския пазар, пренасяйки американския звук по-близо до домовете

Klipsch избра ASBIS за оператор на новата дистрибуторска стратегия в България, която засилва присъствието на продукти за крайни потребители в търговските канали. Новата схема включва Bluetooth говорители (Austin, Nashville, Detroit), Music City парти говорители (New York, Vegas, Miami), премиум Bluetooth говорители (The Three Plus, The One Plus), аудио системата Flexus (Flexus Core 300/200/100 с опционален събуфер SUB 200/100 и съраунд тела SUR 200/100) и активни говорители (R-41PM, R-51PM), продавани само от оторизирани партньори.

Klipsch, легендарна американска аудио марка с над 75 години иновации, разширява присъствието си в България и прави своите награждавани говорители и аудио системи по-лесни за намиране от всякога.

Ценителите на звука могат да разгледат цялата продуктова линия на Klipsch - от портативни Bluetooth модели и мощни парти говорители до премиум саундбари и домашни аудио системи - всички създадени с емблематичната технология с хорни на марката.

С това разширение продуктите на Klipsch ще са налични в по-широка мрежа от официални търговци и онлайн партньори, което дава на повече потребители директен достъп до автентичен, висококачествен звук.

Разширеното портфолио в България включва:

Klipsch парти говорители - Vegas, Miami, New York

Тази продуктова линия на Klipsch предлага мощен звук без изкривявания за по-големи пространства и сбирки. Тези модели с висока изходна мощност използват технология с хорни, за възпроизвеждане на чист звук при високи нива, без да се жертват детайлите. Портативният дизайн на корпусите ги прави подходящи за вътрешна употреба и събития на открито, давайки на ценителите гъвкаво решение за въздействащ, изпълващ помещението звук.

● Vegas: Висока мощност, проектиран за големи партита.

● Miami: Компактен дизайн със силен бас.

● New York: Най-големият модел с подчертано представяне в ниските честоти.

Портативни говорители City - Austin, Nashville, Detroit

Серията City носи легендарното представяне на Klipsch в компактна форма, пригодена за пътувания. Създадени с издръжлив корпус и говорители с хорни, те комбинират портативност с изненадваща чистота и бас. Издръжливите батерии и безпроблемната Bluetooth връзка ги правят надеждна компания за събирания, къмпингуване или ежедневна употреба в малки пространства.

● Austin: Компактен дизайн, създаден за пътуване без компромис в звука.

● Nashville: Прецизно балансиран тон и батерия за целия ден.

● Detroit: Усилена конструкция и впечатляваща изходна мощност.

Премиум Bluetooth говорители - The One Plus, The Three Plus

Премиум Bluetooth говорителите Klipsch комбинират неподвластен на времето дизайн с модерни удобства. Ръчно изработените дървени тела и тактилните контроли осигуряват класическо hi-fi усещане, а подобрените възможности за стриймване осигуряват лесно свързване за ежедневно слушане. Те са достатъчно компактни за поставяне на бюро и достатъчно мощни да бъдат използвани в хола със своя детайлен и изпълващ стаята звук.

● The One Plus: Компактна форма, чисти вокали, гъвкави възможности за разполагане.

● The Three Plus: Повече обем, повече бас, музика навсякъде у дома.

Домашни аудио системи и саундбари - серии Flexus и активни говорители

Решенията за дома на Klipsch са създадени за простота и с възможност за надграждане. Системата Flexus, разработена с Onkyo, предлага модулни саундбари, които могат да бъдат разширени с безжични събуфери и съраунд говорители за пълно кинематографско изживяване. Освен това, активните говорители R-41PM и R-51PM осигуряват модерна hi-fi алтернатива и множество опции за вход. Подходящи са за всяка конфигурация - от десктоп до хол.

● Flexus Core (300 / 200 / 100): Саундбари с кинематографична чистота на звука.

● Flexus SUB (200 / 100): Безжични събуфери с дълбок бас.

● Flexus SURR (200 / 100): Задни съраунд говорители за завършване на системата за домашно кино.

● R-41PM: Компактни активни говорители с множество входове.

● R-51PM: По-голям модел с по-дълбок бас и по-висока изходна мощност.

С над 75 години наследство и репутация на производител на продукти с премиум звук Klipsch продължава да бъде изборът на любителите на музика, музикални творци и професионалисти по света.

Продуктите на Klipsch са налични официално в България при оторизираните риселъри и онлайн партньори. За пълни детайли за продуктите и наличности, посетете Technopolis, Technomarket и Ozone.