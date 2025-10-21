Войната в Украйна:

Държавата и тази година отпусна 4 млн. лв. за суперкомпютъра Discoverer

Министерският съвет даде съгласие акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк“ АД да бъде увеличено с парична вноска в размер на 3 939 900 лв. за покриване на оперативните разходи за „Суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс“ за 2025 г. Средствата са предоставени от бюджета на Министерство на иновациите и растежа, обявиха от пресцентъра на правителството след днешното заседание.

Българският суперкомпютър

Българският суперкомпютър Discoverer е първият по рода си в Източна Европа с производителност от порядъка на петафлопс и беше надграден през настоящата годината.

Със средствата ще се осигури необходимата поддръжка и ползването в цялост на потенциала на суперкомпютъра, аргументират се от Министерски съвет.

Снимка: Министерство на иновациите и растежа

Главната му цел е да насърчи научната дейност в страната с приложение в индустрията и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Открит е за потребители от публичния и от частния сектор и е насочен изключително към граждански приложения.

През ноември миналата година Министерски съвет също реши акционерното участие на държавата в капитала на "София Тех Парк" АД да бъде увеличено с парична вноска в размер на 3 939 900 лв. - пак за покриване на оперативните разходи на суперкомпютъра, в случая - за 2024 г.

Димитър Радев
