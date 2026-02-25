Любопитно:

Енергия от морето: Барбадос стартира иновативен проект

Барбадос ще генерира електричество от океански вълни. Островната държава внедрява уникална технология за вълнова енергия, за да преобразува известните си океански вълни в устойчиво електричество и прясна вода. Страната стартира проект с датската компания Wavepiston за производство на до 50 MW електроенергия и прясна вода – директно от морето.

350-метрова конструкция с подводни „платна“ изпомпва вода под налягане до брега, където тя върти турбина или преминава през обезсоляване.

По време на тестовете инсталациите дори са действали като изкуствени рифове, привличайки повече риба.

Виолета Иванова
