Енергия от морето: Барбадос стартира иновативен проект

Барбадос ще генерира електричество от океански вълни. Островната държава внедрява уникална технология за вълнова енергия, за да преобразува известните си океански вълни в устойчиво електричество и прясна вода. Страната стартира проект с датската компания Wavepiston за производство на до 50 MW електроенергия и прясна вода – директно от морето.

350-метрова конструкция с подводни „платна“ изпомпва вода под налягане до брега, където тя върти турбина или преминава през обезсоляване.

По време на тестовете инсталациите дори са действали като изкуствени рифове, привличайки повече риба.

🌊 Barbados to generate electricity from ocean waves



The country is launching a project with Danish company Wavepiston to produce up to 50 MW of power — and fresh water — directly from the sea.



A 350-meter structure with underwater “sails” pumps pressurized water to shore,… pic.twitter.com/UzxFAZHYbk — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2026