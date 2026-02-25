Сближаване, ревност и гневни погледи в "Ергенът" (ВИДЕО)

Ревност и леко раздразнение завладяха имението в романтичното риалити "Ергенът" в първия епизод за тази седмица. Тримата мъже имаха възможността да изберат по една дама, която да поканят на индивидуална среща след напрегнато състезание за знания. Разбира се, не липсваха неточни отговори, които предизвикаха доста смях, но все пак акцентът в епизода бяха трите различни варианта за опознаване.

Три различни срещи

Кристиян и Елеонора се впуснаха в романтичната среща, доста далеч от стандартната представа. Двамата наистина успяха да се сближат емоционалнo и изглежда, че поставиха обещаващо начало на отношенията си. Елеонора се върна в имението с широка усмивка и най-важното - с роза, което определено предизвика негодувание между някои от останалите жени, борещи се за Кристиян.

Стоян избра да покани на среща Илияна. Двамата имаха възможността да се опознаят по време на разходка с колела, а след това на пикник сред природата. Срещата им започна с романтичен танц, но въпреки галантното отношение на ергена, Илияна сякаш остана разколебана в емоциите си спрямо него.

Доста по-различна беше срещата на Марин и Румяна. Двамата се насладиха на времето прекарано заедно на плажа, а след това младият мъж доказа, че парите не определят кавалерството. Със скромен бюджет от само пет долара, той успя да накара своята избраничка да се почувства отлично.

Разказвайки за срещата си пред останалите момичета, тя успя да раздразни Михаела, която не скри, емоциите си пред камерите.

