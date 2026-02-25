Нова схема: МОН ще изхарчи 250 млн. лв. за нещо, което никой не ползва?

Преди дни стана ясно, че Министерството на образованието и науката планира надграждане на дигиталната раница, въвеждане на изкуствен интелект и нови софтуерни решения за проследяване на образователните резултати, както и подобряване на дигиталните умения на учители, ученици и родители.

Всичко това е заложено в новия мащабния проект "Дигитална трансформация на училищното образование", който стартира по европейската Програма "Образование", а бюджетът му е над 126 млн. евро.

"Едни фирми ще приберат тлъстите обществени поръчки"

Новината възмути родители и образователни експерти. Според мнозина дигиталната раница е един от най-големите провали на МОН. Критиките са насочени към това, че проектът е неефективен, изпълнява се по спорен откъм качество начин и най-важното, е изключително непопулярен сред ученици, родители и учители.

"МОН ще изхарчи 250 млн лв за нещо, което НИКОЙ не използва!", предупреждава Петко Иванов, ръководител на образователна платформа.

Според него дигиталната раница, "макар добра по замисъл, е напълно осакатена като изпълнение". "Дали от липсата на какъвто и да е капацитет в администрацията, дали от корупционни практики (вероятно и двете), но е факт", коментира той.

Понеже с екипа ми от Prepodavame.bg на практика работим върху абсолютно същия продукт ми стана интересно колко хора ползват "Дигиталната раница".

Според Иванов за учебната 2024/2025г. дигиталната раница средно на месец има 23 178 посещения от учители, 66 927 от ученици и 31 588 от родители.

На фона на общо 90 000 учители, това означава, че на месец 1 от 4 учители посещават веднъж дигиталната раница. При учениците посещаемостта е още по-ниска - 1 на 12. Родителите влизат най-рядко - 1 на 50.

"За последните 4 години МОН е платило за дигиталната раница 30 млн. лв. Дигиталната раница влиза в екплоатация през 2023 г, т.е. до момента има 30 месеца на експлоатация. Средно на месец има 123 000 посещения, т.е. за този период има 3.7 млн. посещения. МОН е изхарчило по 8 лв. за всяко посещение", прави сметка Иванов.

"Ще си кажете, е да, но това е първоначална инвестиция и дигиталната раница ще се ползва в бъдещето. Е да ама НЕ. МОН планира да даде още 250 млн. лв., за следващите 4 години. 6 ПЪТИ ПОВЕЧЕ, за нещо, което не работи и никой не ползва", възмущава се той.

Иванов е категоричен, че един подобен проект може да струва 10 пъти по-малко и да е в пъти по-ефективен и по-популярен.

Провалът на дигиталната раница

По думите му ресурсите в дигиталната раница в момента са с много ниско качество и затова никой няма интерес към тях:

"Има закупени и буквално пльоснати образователни приложения на чужди платформи. МОН вероятно плаща милиони за лицензи, за да може тези приложения да присъстват в раницата. Някои от тях дори не са си направили труда да преведат и са на английски

Електронни учебници на едно от издателтсвата, които отново просто са пльоснати там и иначе са напълно достъпни и от самото издателство. Вероятно отново се плащат лицензи.

Линкове към външни ресурси, които са напълно безплатни и просто са скалъпени на една страница, която изглежда, като от 2002г.

Липса на каквато и да е функционалност в помощ на учителя.

Липса на каквито и да е обучения и подкрепа за учители, ученици и родители.

И всъщност "създадените" ресурси от МОН са 200тина урока и презентации, качени от учители, които никой не е прегледал, защото са пълни с фактологични и правописни грешки и на повечето пише 0 сваляния".

Според Иванов МОН планира да изхарчи 250 млн лв., от нашите данъци, като "едни фирми ще приберат тлъстите обществени поръчки".

Той се обърна към служебния министър. "Призовавам и г-н Сергей Игнатов да обърне внимание на този казус и да спре това безумие", написа още Иванов.

"Още четвърт милиард в кофата"

Критично настроен към новината е и Мирослав Джоканов, създател и бивш изпълнителен директор на Shkolo.

"Преди 4 години МОН създаде една недомислица, наречена "Дигитална раница". Плати 30 млн. лв. за система, която трябваше да обхване всички ученици и учители в страната. Днес обаче почти никой не ползва въпросната платформа. НИКОЙ! Една торба пари - ей така, на вятъра Тогава това безумие мина някак незабелязано. Обществеността не му обърна внимание", написа Джоканов във Фейсбук.

Той също разкритикува договора за "надграждане" на въпросната система.

"Т. е. ще надграждаме нещо, което изначално не работи. И това ще ни струва, забележете: 246 млн. лв. Точно така, правилно прочетохте - още четвърт милиард в кофата. С други думи ръководството на МОН ще продължи да налива в бездънната каца, наречена "Дигитална раница", само и само да не си признае първоначалната грешка!", коментира Джоканов.

Той припомни "на всички чиновници в страната да внимават какви ги вършат, защото в НК има състав за безстопанственост":

Чл. 219. (1) Длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество или за възложената му работа и от това последва значителна повреда, унищожение или разпиляване на имуществото или други значителни щети на предприятието или на стопанството, се наказва с лишаване от свобода до 6 години.

(4) За престъпление в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от 3 до 10 години.