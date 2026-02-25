Правителството на Гюров:

Тежка катастрофа с жертви край Видин

25 февруари 2026, 10:54 часа 220 прочитания 0 коментара
Тежка катастрофа с две жертви стана край Видин. Рано тази сутрин, към 5.30 часа на тел.112 постъпил сигнал за ПТП по пътя между гр. Белоградчик и с. Рабиша, в района на с. Върба.

Към мястото незабавно се насочили екипи на полицията пожарната и спешна помощ.

Според първоначалните данни лек автомобил е напуснал пътното платно и се е блъснал челно в крайпътно дърво. Загинали са водачът – 74-годишен от с. Дъбравка и пътувалата на предната седалка 54-годишна жена от с. Рабиша.

Двама пътници от колата – 46-годишна жена и 7-годишно момче, са настанени в МБАЛ-Видин.

Оперативна група извършва оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
