Учени разкриха кога Африка ще се раздели на два континента като с цип

Африканският континент бавно, но сигурно се разделя на две, процес, който вероятно е започнал преди десетки милиони години. Чрез изучаване на геомагнитни данни, учени от университета в Кил са открили геоложки доказателства за продължаващо разделяне между Африка и Арабия. Те смятат, че след 5-10 милиона години Африка най-накрая ще се раздели на два отделни континента, като между тях ще се образува нов океан. За това пише изданието „Дейли Мейл“ .

Процесът на рифтоване и бъдещият океан

Геоложкото разделение се осъществява по протежение на Източноафриканския рифт, една от най-големите тектонични структури в Африка, дълга приблизително 6400 километра. Този разлом, който се простира от Йордания на югозапад през Източна Африка до Мозамбик, разкъсва континента „като цип“.

Когато процесът приключи, приблизително след 5–10 милиона години, Африка ще се раздели на две основни части: по-голямата западна част би включвала територията на повечето съвременни страни, като Египет, Нигерия, Алжир и Намибия, а по-малка източна част ще включва Сомалия, Кения, Танзания, Мозамбик и по-голямата част от Етиопия.

Учените смятат, че на мястото на този разлом евентуално ще се образува нов океан, който ще премине през големи езера като Малави и Туркана.

Данни от 1968 г. и скорост на движение

За своето изследване учените се фокусирали върху региона Афар, където се събират три тектонични разлома (Червено море, Аденския залив и Етиопският рифт). Смята се, че този регион е мястото, където процесът на рифтоване е в ранните си етапи.

Учени са изследвали магнитни данни, събрани през 1968 и 1969 г., и чрез комбинирането им със съвременни техники за анализ са открили нова информация за магнитното поле на земната кора. Анализът е показал, че древни „ивици“ от разпространение на морското дъно се простират между Африка и Арабия.

Тези магнитни следи показват бавно, но непрекъснато разкъсване на континенталната кора, където тя се разтяга и изтънява. Въпреки че процесът отнема милиони години, скоростта му в северната част на разлома е само 5–16 милиметра годишно.

„Тези открития предоставят уникална перспектива за това как нашата планета непрекъснато се променя и измества точно под краката ни“, казва професор Питър Стайлс, геолог от университета Кийл.

Ученият споделя, че африканският континент бавно, но сигурно се разделя на две части и това може да доведе до появата на нов океан и природни бедствия, чийто мащаб е трудно да си представим. Тези промени със сигурност няма да останат незабелязани не само от африканците, но и от целия свят.

