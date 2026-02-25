В синхрон с руската пропаганда: Приятел на Путин от Балканите го похвали за войната в Украйна

Милорад Додик, който е лидер на управляващата партия в Република Сръбска и пръв приятел на руския диктатор Владимир Путин, днес открито подкрепи руската агресия срещу Украйна, определяйки я като „справедлива борба“, предаде хърватската медия "Индекс". Думите му бяха по повод четвъртата годишнина от нападението на Русия срещу Украйна пи бяха изразени в платформата Х.

Додик е в синхрон с руската пропаганда

Додик защити позицията на Москва и оправда агресията, използвайки формулировки за характера на тази война, идващи от арсенала на руската пропаганда, пише още хърватската медия. ОЩЕ: Додик след визита в САЩ: За какво е получил подкрепа и ще се ревизира ли Дейтънското споразумение?

„В деня, отбелязващ четири години от началото на специалната военна операция на Руската федерация, нашият ангажимент остава същият: подкрепа за справедливите цели на Русия и усилията ѝ да защити интересите си и своя народ в Украйна“, написа Додик, който многократно е заемал проруски позиции в миналото и е обвинявал Украйна за войната.

Това не е първият път, в който Додик защитава руски позиции. Припомняме, че след като Кремъл заговори за отмяна на Дейтънското споразумение в Босна и Херцеговина, част от която е Република Сръбска, Додик започна да й приглася.

Всъщност споразумението от Дейтън сложи край на войната в Босна и Херцеговина, което означава, че негова отмяна цели дестабилизация на Балканите. ОЩЕ: САЩ посякоха Додик за независима Република Сръбска