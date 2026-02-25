TikTok сензация влезе в "Hell's Kitchen". Шеф Ангелов гони участник (СНИМКА+ВИДЕО)

Професионалният състезател по културизъм Марчин Псанак се сбогува с мястото си в "Hell’s Kitchen" във вторник вечер (24 февруари). След незадоволително представяне по време на вечерната резервация, шеф Виктор Ангелов взе куртката на поляка и сложи край на участието му в предаването. Междувременно, като част от първата кастинг битка за сезона, място сред претендентите намери TikTok сензацията Галин Иванов.

Какво се случи

Денят за Сините и Червените започна с посещение на Белоградчик, където двата отбора се впуснаха в поредица от вълнуващи предизвикателства. Въпреки че дамите спечелиха предимство при готвенето на колела за втори пореден път, те отново не съумяха да се справят с липсата на комуникация помежду си. Това доведе до загуба и нови две оранжеви престилки за отбора - този път за темпераментната Спирова и младата надежда Симона.

След завръщането си, Сините и Червените се запознаха с резервите на "Hell’s Kitchen" - опитният готвач Георги, самоуката Бояна, влогърът Галин, младото острие Марио и бившият пицар Калин. Небрежното отношение към продуктите накара шеф Ангелов да отпрати Георги, а най-добре със задачата да приготви авторско ястие се справи Галин. Това му донесе и място в Червената кухня.

Последвалата вечерна резервация протече с множество грешки както при Сините, така и при Червените. Амбициозната Спирова успя да овладее ситуацията и да издаде всички поръчки заедно със своите съотборници. Поръчките на техните съперници обаче бяха връщани неколкократно заради проблеми на станция “Гарнитури”, където спортистът Марчин не се справи с поставените му задачи.

