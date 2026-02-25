Американски военен пилот се заби в бетонна бариера вместо да излети, няма здрав на борда

Американски военен самолет с петима военнослужещи на борда се удари в крайпътна бетонна бариера във Филипините при опит за излитане от път. Това е станало по време на учение за справяне с извънредни ситуации. Всички на борда са ранени, предаде Асошиейтед прес, като се позова на филипинските власти.

Пилотът и още двама американски военни са откарани в болница. На останалите е оказана медицинска помощ на местопроизшествието.

САЩ започнаха днес изтеглянето си от важна база в Сирия