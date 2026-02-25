Сложете този плод до орхидеята и тя ще цъфти като луда

Защо орхидеята отказва да цъфти и какви са основните правила за грижа за нея?

Плодът, който трябва да сложите до орхидеята, за да цъфти пищно

Орхидеите остават едни от най-популярните стайни растения поради дългия си и пищен цъфтеж. Понякога обаче растението сякаш „замръзва“ и отказва да произвежда нови пъпки в продължение на месеци. Един прост трик ще му помогне да цъфти отново обилно. Достатъчно е да сложите един плод до саксията на това красиво цвете и то ще ви изненада с пищния си цъфтеж.

Ако орхидеята не образува листа или издънки дълго време, експертите съветват да поставите обикновена ябълка до саксията. Този плод естествено отделя етилен, газообразен растителен хормон, който мощно стимулира процесите на развитие.

Още по-ефективен метод е да се отреже парче ябълка и резените плод да се поставят върху повърхността на саксията. По този начин концентрацията на етилен ще бъде още по-висока.

Струва си обаче да се запомни една важна подробност - веднага щом се появи цветната пъпка, ябълката трябва да се премахне незабавно. Излишъкът от етилен по време на цъфтежа може да доведе до твърде бързо окапване на цветовете.

Защо орхидеята отказва да цъфти и какви са основните правила за грижа за нея?

Най-популярните сортове орхидеи могат да цъфтят два пъти, а с идеални грижи дори три пъти годишно. Най-често срещаните грешки, които възпрепятстват този процес, включват твърде висока стайна температура, нередовно поливане и излишък от торове.

Дори един от тези фактори е достатъчен, за да започне "тропическата красавица" да се чувства стресирана. В това състояние тя насочва цялата си енергия към оцеляване, а не към образуване на нови цветове.

Орхидеите се нуждаят от разсеяна светлина, за да растат добре, така че не трябва да се държат на пряка слънчева светлина. През зимата е по-добре растението да се премести далеч от перваза на прозореца, за да се избегнат изгаряния, а също така да се предпази от течение.

За стимулиране на цъфтежа е важно да се осигури правилен температурен режим - през нощта температурата трябва да е по-ниска и да не надвишава 18 градуса. Препоръчително е растението да се полива веднъж на всеки две седмици с отстояла вода, а след завършване на цъфтежа, издънките трябва да се отрежат над третото разклонение.

