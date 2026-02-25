Близко бъдеще без смартфони, таблети, техника: ЦРУ предупреждава Apple и Nvidia

През 2023 година ЦРУ е предупредило най-големите американски технологични гиганти като Apple, Nvidia и AMD за евентуална китайска инвазия в Тайван до 2027 година. Това съобщава The New York Times. Предупрежденията са направени на поверителни срещи. Те са свързани с опасения за националната сигурност на САЩ и имаха за цел да подтикне компаниите да диверсифицират производството си извън Тайван.

Около 97% от съвременните чипове в момента се произвеждат в Тайван. Блокада от страна на Китай или унищожаване на производствени съоръжения може да предизвика световна икономическа криза.

Двама американски президенти се опитаха да убедят индустрията да се промени. Джо Байдън предложи финансови субсидии на стойност милиарди долари за подобряване на вътрешното производство на чипове. След като това не даде резултат, Доналд Тръмп заплаши с милиарди долари под формата на мита, за да постигне по същество същото. И със заплахи особен ефект не е постигнат.

"Най-голямата заплаха за световната икономика е, че 97 процента от висок клас чипове се произвеждат в Тайван. Ако този остров бъде блокиран, този капацитет бъде унищожен, това ще бъде икономически апокалипсис", заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент миналия месец на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. И технологичната индустрия не може да каже, че не е била предупредена - защото още от 2022 година има оценки, че отрязване на Тайван от нормалната пазарна верига ще значи криза, по-голяма от Голямата депресия.

При блокада или война в Тайван, най-големите технологични гиганти ще имат резерв от полупроводници за само няколко месеца.

Спасението е в ръцете на давещите се

Един от начините да има диверсификация - да се купуват произведени в САЩ микрочипове, за да се отварят заводи. Nvidia вече направи такава стъпка, с предприятие в Аризона, построено от Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. Но заводът стана факт чак след като Nvidia пое твърд ангажимент да купува продукцията му.

Според SEMI, световна асоциация на производителите на чипове, Съединените щати са на път да похарчат 200 милиарда долара за заводи за полупроводници до 2030 г., което е достатъчно, за да увеличи капацитета за производство на чипове с 50 процента. Но тъй като Тайван, Китай и други страни също наливат милиарди в заводи за полупроводници, Съединените щати все още ще представляват само 10 процента от световното производство на полупроводници през 2030 г. - подобно на това, което направиха през 2020 г., когато администрацията на Байдън засили призивите си за промяна. Затова и анализатори казват - ако цялата индустрия не поиска промяна, то значими изменения няма да се случат.

