Flight Radar: Транспондерът на самолета на Фон дер Лайен указва добър GPS сигнал. Това не е всичко

Полетът на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен до България е трябвало да продължи 1 час и 48 минути, но е траял 1 час и 57 минути. Транспондерът на самолета указва, че е имало добър GPS сигнал от излитането до кацането. Това показва информация на най-популярния в света сайт за следене на въздушни маршрути Flight Radar.

Противоречие или не?

Информацията на пръв поглед е в явно противоречие с досега известното. Но българската платформа BG Elves внася яснота защо всъщност няма противоречие.

Flight Radar черпи данни, за да предоставя информация, не само от GPS. Например, радарни данни от ATC (контролни кули) или MLAT (Multilateration – изчисляване на позиция чрез време на пристигане на сигнала, без GPS). "Единственият сигурен индикатор е записът в FDR (Flight Data Recorder) и навигационните логове на самолета. За обществени наблюдатели е възможно да се види само "крайния продукт" – плавна линия на карта – без вътрешните проблеми в навигацията", категорични са от BG Elves.

Припомняме, че вътрешният министър Даниел Митов вече категорично заяви, че не става въпрос за кибератака, но и че има разследване. Случаят предизвика много коментари и спекулации, при това не само в България - Още: "Не става въпрос за кибератака": Вътрешният министър с коментар за изчезването на GPS сигнала край Пловдив