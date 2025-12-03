Българинът и киберпространството: защо киберсигурността е обща кауза на потребители и телекоми

Дигиталният свят все по-силно се конкурира с реалния на ежедневно ниво. Смартфоните вече са не просто средство за комуникация, а платформа за пазаруване, банкиране, социализация и работа. Данните от последното национално проучване на агенция „Тренд“, реализирано по поръчка на Алианса на технологичната индустрия (АТИ), показват, че 86% от е българите извършват онлайн покупки чрез телефона си, а близо половината използват мобилно банкиране.

Това поставя фокус върху киберсигурността, защото когато толкова голяма част от дигиталния ни живот преминава през едно устройство, защитата на личните данни и онлайн безопасността стават от непосредствено значение за потребителите. Според същото проучване, доверието в телекомуникационните оператори по отношение на сигурността е високо – всеки втори потребител вярва, че телекомите се грижат сериозно за защитата на личната информация. Зад тези цифри стоят усилията на телекомите за изграждане на сигурна мрежова среда. Те системно инвестират в иновативни решения – автоматизирани системи за разпознаване на рискови модели, по-бърза реакция при опити за масови измами и все по-напреднали алгоритми за защита на потребителите.

Но киберсигурността не е въпрос само на технологии и иновации – тя изисква и активното участие от страна на нас, потребителите, което пък минава и през повишаване на дигиталната ни грамотност.

Осъзнавайки тази необходимост, през последните години телекомите надхвърлиха традиционната си роля на доставчици на връзка и се превърнаха в активен участник в борбата с дигиталните заплахи – предупреждават потребителите за фалшиви съобщения, информират ги за текущи измамни кампании и дават полезни съвети за по-безопасна употреба на мобилните услуги като обръщат особено внимание на децата и по-уязвимите групи.

Проучването не навлиза в детайли относно конкретните навици на потребителите като избор на пароли или реакции към подозрителни съобщения, но ясно подчертава тенденцията към нарастване на употребата на комплексни дигитални услуги и „платформизация“ на ежедневието, с която расте и нуждата от осъзнато, отговорно поведение в онлайн среда.

Телекоми, медии, образователни институции, родители, семейство – всички имаме своята роля в изграждането на безопасни онлайн навици и в повишаване на дигиталната ни грамотност, защото киберсигурността не е солово изпълнение , а споделена отговорност. От едната страна са телекомите със постоянно подобряване на защитата на мрежите и инвестиции в информационни и образователни кампании, по средата са медиите, които да помогнат информацията да достигне до най-широк кръг хора и от третата страна сме ние потребителите, които трябва да се научим да се пазим в онлайн пространството, така както се грижим за безопасността си в офлайн света. Това е пътят към дигиталното ни дълголетие.

5 прости правила за дигитална безопасност, които всеки може да приложи: