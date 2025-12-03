Войната в Украйна:

Българинът и киберпространството: защо киберсигурността е обща кауза на потребители и телекоми

03 декември 2025, 10:40 часа 744 прочитания 0 коментара
Българинът и киберпространството: защо киберсигурността е обща кауза на потребители и телекоми

Дигиталният свят все по-силно се конкурира с реалния на ежедневно ниво. Смартфоните вече са не просто средство за комуникация, а платформа за пазаруване, банкиране, социализация и работа. Данните от последното национално проучване на агенция „Тренд“, реализирано по поръчка на Алианса на технологичната индустрия (АТИ), показват, че 86% от е българите извършват онлайн покупки чрез телефона си, а близо половината използват мобилно банкиране.

Това поставя  фокус върху киберсигурността, защото когато толкова голяма част от дигиталния ни живот преминава през едно устройство, защитата на личните данни и онлайн безопасността стават от непосредствено значение за потребителите. Според същото проучване, доверието в телекомуникационните оператори по отношение на сигурността  е високо – всеки втори потребител вярва, че телекомите се грижат сериозно за защитата на личната информация. Зад тези цифри стоят усилията на телекомите за изграждане на сигурна мрежова среда. Те системно инвестират в иновативни решения – автоматизирани системи за разпознаване на рискови модели, по-бърза реакция при опити за масови измами и все по-напреднали алгоритми за защита на потребителите.

Но киберсигурността не е въпрос само на технологии и иновации – тя изисква и активното участие от страна на нас, потребителите, което пък минава и през повишаване на дигиталната ни грамотност.

Осъзнавайки тази необходимост, през последните години телекомите надхвърлиха традиционната си роля на доставчици на връзка и се превърнаха в активен участник в борбата с дигиталните заплахи – предупреждават потребителите за фалшиви съобщения, информират ги за текущи измамни кампании и дават полезни съвети за по-безопасна употреба на мобилните услуги като обръщат особено внимание на децата и по-уязвимите групи.

Проучването не навлиза в детайли относно конкретните навици на потребителите като избор на пароли или реакции към подозрителни съобщения,  но ясно подчертава тенденцията към  нарастване на употребата на комплексни дигитални услуги и „платформизация“ на ежедневието, с която расте и нуждата от осъзнато, отговорно поведение в онлайн среда.

Телекоми, медии, образователни институции,  родители, семейство – всички имаме своята роля в изграждането на безопасни онлайн навици и в повишаване на дигиталната ни грамотност, защото киберсигурността не е солово изпълнение , а споделена отговорност. От едната страна са телекомите със постоянно подобряване на защитата на мрежите и инвестиции в информационни и образователни кампании, по средата са медиите, които да помогнат информацията да достигне до най-широк кръг хора и от третата страна сме ние потребителите, които трябва да се научим да се пазим в онлайн пространството, така както се грижим за безопасността си в офлайн света. Това е пътят към  дигиталното ни дълголетие.

5 прости правила за дигитална безопасност, които всеки може да приложи: 

  1. Да използваме двуфакторна идентификация (2FA) при всяка възможност.
  2. Да променяме редовно паролите си и да избягваме да ползваме  еднакви пароли за различни приложения и услуги.
  3. Редовно да обновяваме приложенията и операционната система, тъй като актуализациите често съдържат критични за сигурността ни защити.
  4. Никога да не  споделме  кодове за потвърждение в онлайн средата – нито телеком оператор, нито легитимна финансова институция или търговец ще поискат подобна информация.
  5. Да водим открити разговори с децата за рисковете онлайн – те са активни потребители, без още да имат напълно изградени механизми за критично мислене, което ги прави силно уязвими. 
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Yettel
Още от Технологии
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес