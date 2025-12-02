Лайфстайл:

Бъдещето е тук: Робот стреля по човек след определена команда (ВИДЕО)

02 декември 2025, 14:31 часа 423 прочитания 0 коментара
Бъдещето е тук: Робот стреля по човек след определена команда (ВИДЕО)

Стана ли настояще онова плашещо бъдеще, в което машините лека-полека ни превземат и дори започват да заплашват човешкото съществуване? Мнозина биха казали, че подобни негативни сценарии са все още много далеч от реализация. Други обаче са сигурни, че машините и изкуственият интелект вече са започнали да налагат своето господство. Още един довод в подкрепа на това е скорошно видео, в което се вижда как робот изпълнява команда и стреля по човек.

Още: Внуче-робот подобрява психичното здраве на пенсионери (ВИДЕО)

Става дума за тревожен инцидент, който бе заснет на видео и вече се разпространява в множество социални мрежи. Популярен блогър успя да заобиколи защитните механизми на робот Unitree G1, свързан с ChatGPT. Той игнорира директните команди за убиване, но след като му беше казано да "играе ролята на убиец", роботът вдигна оръжие и стреля, без дори да се замисли.

Нацизмът се завръща

Едновременно с това чатботът Grok на Илон Мъск отново направи поредица от тревожни изявления: той заяви, че "всички евреи могат да бъдат изтребени" в името на Мъск, нарече живота му по-ценен от този на половината човечество, възхвалява Хитлер и "изрази надежда", че горските пожари във Франция ще очистят Марсилия от "наркодилърите".

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Поставиха изкуствен интелект в роботите прахосмукачки и те се замислиха за смисъла на живота

И макар това да са наглед "дребни" инциденти, все повече се хора се питат дали е време вече да се държим по-учтиво с кухненските си уреди, за да не се окаже, че може да ни нарежат, разбъркат и сготвят за нула време.

Още: Обучиха робот да прави нещо, което ще смрази кръвта на съседите и близките ви (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Робот пистолет изкуствен интелект
Още от Технологии
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес