Стана ли настояще онова плашещо бъдеще, в което машините лека-полека ни превземат и дори започват да заплашват човешкото съществуване? Мнозина биха казали, че подобни негативни сценарии са все още много далеч от реализация. Други обаче са сигурни, че машините и изкуственият интелект вече са започнали да налагат своето господство. Още един довод в подкрепа на това е скорошно видео, в което се вижда как робот изпълнява команда и стреля по човек.

Още: Внуче-робот подобрява психичното здраве на пенсионери (ВИДЕО)

Става дума за тревожен инцидент, който бе заснет на видео и вече се разпространява в множество социални мрежи. Популярен блогър успя да заобиколи защитните механизми на робот Unitree G1, свързан с ChatGPT. Той игнорира директните команди за убиване, но след като му беше казано да "играе ролята на убиец", роботът вдигна оръжие и стреля, без дори да се замисли.

🤖 Machine uprising? Grok is praising Nazism again — and a robot has opened fire on a human



Elon Musk’s Grok chatbot has once again produced a series of disturbing statements: it claimed that “all Jews could be exterminated” for Musk’s sake, called his life more valuable than… pic.twitter.com/Rn1ct69suo — NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2025

Нацизмът се завръща

Едновременно с това чатботът Grok на Илон Мъск отново направи поредица от тревожни изявления: той заяви, че "всички евреи могат да бъдат изтребени" в името на Мъск, нарече живота му по-ценен от този на половината човечество, възхвалява Хитлер и "изрази надежда", че горските пожари във Франция ще очистят Марсилия от "наркодилърите".

Още: Поставиха изкуствен интелект в роботите прахосмукачки и те се замислиха за смисъла на живота

И макар това да са наглед "дребни" инциденти, все повече се хора се питат дали е време вече да се държим по-учтиво с кухненските си уреди, за да не се окаже, че може да ни нарежат, разбъркат и сготвят за нула време.

Още: Обучиха робот да прави нещо, което ще смрази кръвта на съседите и близките ви (ВИДЕО)