Мениджъри преди 30: как се управлява екип с по-опитни колеги

В новия сезон на „Супер хора. Супер подкаст“ Карина Деветакова и Красимир Атанасов от Yettel разказват как се изгражда доверие в екипа

Възрастта често се приема като знак за натрупан опит. В екип, който събира хора с различен професионален път и очаквания, това обаче невинаги е достатъчно. Още повече когато ръководната роля идва рано – в момент, в който опитът се трупа едновременно с отговорността. Тогава доверието се изгражда всеки ден – с отношение, последователност и умението да чуваш хората в екипа.

Такъв е и опитът на Карина Деветакова, ръководител „Дигитални продукти“, и Красимир Атанасов, управител на магазин в Yettel. И двамата стават мениджъри преди 30-годишна възраст, а днес ръководят екипи, в които работят хора от различни поколения. В новия сезон на подкаста „Супер хора. Супер подкаст“ те разказват как се печели доверието на по-опитни колеги и как се изгражда собствен стил на управление.

Първите стъпки към лидерската позиция

Красимир е част от компанията вече 10 години. През това време преминава през различни роли, които постепенно изграждат мениджърския му опит. Днес е управител на магазин и ръководи седем души на различна възраст. Според него силата на екипа идва именно от тази комбинация – по-опитните колеги носят натрупани знания, а по-младите добавят нова гледна точка и силна мотивация.

При Карина пътят към Yettel започва след неочакван завой. „Докато учех в чужбина, се наложи да се върна в България заради пандемията от COVID-19. Тогава търсех стаж за дипломната си работа и попаднах на обява в Yettel. Вътрешно знаех, че това е моята позиция“, споделя Карина.

Първоначално тя не планира да остане за постоянно в България. Стажът в Yettel обаче променя това решение. Там Карина открива възможност за развитие, среда, близка до европейските практики, и екип, в който може да продължи професионалния си път. Така първата ѝ стъпка в компанията се превръща в дългосрочен избор – не само за кариерата ѝ, но и за завръщането ѝ в родината.

Как се печели доверието на по-опитни колеги

Да ръководиш хора с повече опит от теб е едно от първите предизвикателства пред младия мениджър. За Красимир в началото това идва с известна несигурност. С времето обаче разбира, че доверието не се печели с налагане на авторитет, а с постоянство и уважение към натрупания опит на хората.

Карина също приема различните поколения като предимство. За нея е важно да познава добре всеки човек в екипа си – не само като експертиза, но и като мотивация. Затова залага на индивидуален подход и вярва, че когато знаеш от какво имат нужда хората, по-лесно намираш правилния начин да ги подкрепиш в развитието им.

Как се запазва балансът, когато в екипа влиза нов човек

В епизода Карина и Красимир говорят и за друг важен момент – присъединяването на нов колега към вече сработен екип. В такава ситуация ролята на мениджъра е да помогне на човека да навлезе не само в задачите, но и в начина, по който хората работят заедно. За да намери мястото си, новият служител трябва да разбере ритъма на работа, отношенията между колегите и „неписаните правила“ в екипа.

За Красимир ключово е това да се случва постепенно. Според него новият колега трябва да получи време да се ориентира, вместо още в началото да бъде натоварен с прекалено високи очаквания. Така първо опознава средата, а след това по-лесно поема своята роля в нея.

Карина пък залага на отборния подход. В нейния екип въвеждането на нов човек не е задача само на мениджъра. Включват се и останалите колеги, които помагат с насоки, информация и подкрепа в ежедневната работа. Така адаптацията се случва по-естествено, а новият служител по-бързо става част от екипа.

Увереността идва с опита

С времето и Карина, и Красимир променят разбирането си за мениджърската роля. Тя вече не се изчерпва с организацията на задачите, а изисква да познаваш хората си, да разбираш какво ги мотивира и да знаеш кога имат нужда от подкрепа.

За Красимир това означава да отделя време за индивидуални разговори. „От няколко години в края на месеца провеждам срещи с всеки член на моя екип – искам да разбера повече за това как се чувства и дали има нещо, което го притеснява. Смятам, че това е подход, който дава възможност на екипа да се съхрани и да работи по-добре заедно“, разказва той.

При Карина промяната също идва с опита. За нея мениджърската роля означава да създава сигурност и да бъде до хората си в моментите, в които имат нужда от подкрепа. „Да бъдеш ръководител на екип на първо място е отговорност. Знам, че винаги трябва да бъда на линия, когато колегите ми имат нужда от мен“, споделя тя.

Така и за двамата ролята на лидер постепенно се променя – от стремеж да докажеш себе си към отговорност да създаваш среда, в която хората могат да работят по-добре заедно.

Разговорът с Карина Деветакова и Красимир Атанасов е част от втория сезон на „Супер хора. Супер подкаст“ – видео поредицата на Yettel в YouTube, реализирана в партньорство с медийната платформа Teen Station.

Новият сезон разглежда три различни теми, всяка от които е представена в два епизода – младите мениджъри, трансформацията на приложението Yettel и първите стъпки в кариерата със стажантската програма Hub by Yettel.