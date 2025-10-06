Изкуственият интелект и анализът на данни са най-желани сред кандидатите за стаж в Yettel

На снимката: Участници в центъра за оценка на Hub by Yettel

Изкуственият интелект, IT операциите и анализът на големи бази данни са най-желаните области от кандидат-стажантите в десетото юбилейно издание на програмата Hub by Yettel. Тази година телекомът отвори позиции в 12 стратегически направления и привлече над 1100 кандидатури. Освен в сферата на изкуствения интелект и данните, младите таланти кандидатстваха за стаж и в отделите по дигитален маркетинг, мрежови технологии, устойчиво развитие, вътрешен одит и други.

Само около 80 кандидати обаче преминаха на следващия етап – т.нар. „център за оценка“. В рамките на еднодневна бизнес симулация участниците бяха разпределени по екипи и работиха върху конкретни казуси. Един от тях беше да изготвят бюджет за свой град, като се справят с различни по сложност предизвикателства. Така всеки от тях показа умението си за работа в екип, креативно мислене и подход в трудни ситуации. Кандидат-стажантите имаха възможност и за лична среща с ръководителя на екипа, в който кандидатстват, за да получат допълнителна информация и да споделят мотивацията си за развитие.

Предстои телекомът да избере кои ще са кандидатите, които от ноември ще станат новите стажанти в Yettel. Стажантската програма продължава 12 месеца, като именно продължителността я отличава от повечето стажантски инициативи. В рамките на година участниците навлизат в дълбочина в бизнес процесите, развиват пълноценни умения за работа и увеличават шансовете си да останат в компанията на постоянна позиция.

Всеки стажант разчита на постоянна подкрепа от своя ментор, който го напътства и му помага да развие потенциала си. Участниците получават месечно възнаграждение, както и пълния пакет придобивки, с които разполагат и служителите на телекома.

За 10 години Hub by Yettel е посрещнала близо 100 участници и се утвърждава като една от ключовите програми, с които телекомът подкрепя развитието на младите хора.