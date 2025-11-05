Най-невинните мишени на хакерите: данните на 8 000 деца бяха компрометирани при кибератака

Инцидентът е предупреждение за сигурността на образователните институции

Когато оставяш детето си в детската градина сутрин, мислиш за обяда му, за това дали ще си играе с приятелите си, за новата му рисунка. Не мислиш за хакери. Но през септември 2025 г. стотици родители в Лондон откриват, че едно от най-сигурните места за децата им е станало мишена на кибератака.

На 26 септември тази година Reuters и CNN съобщават, че личните данни на над 8 000 деца от детските заведения на веригата Kido International са били откраднати от хакерска група. Според информацията, публикувана от Kido и британските служби за киберсигурност, нападателите са проникнали в системите и са копирали базата данни с лични профили. Сред компрометираната информация има имена, възраст, снимки, домашни адреси и контакти на родителите.

В знак на „достоверност“ хакерите публикуват няколко реални детски профила със снимки. По-късно – след силна обществена и институционална реакция – те твърдят, че са изтрили данните. Но в дигиталния свят нищо изтрито не изчезва.

Британската национална служба по киберсигурност (NCSC) определя атаката като „много тревожна“, защото тя не е насочена към финансови институции или корпорации, а към детски градини. „Когато престъпниците посягат към местата, където децата би трябвало да са в безопасност, това преминава всякакви морални граници,“ коментират от агенцията. Според експерти подобни атаки имат две цели – изнудване за пари и демонстрация на сила.

Урок по дигитална зрялост

Кибератаката срещу Kido не е изолирано събитие. През последните две години зачестяват инцидентите, при които престъпни групи насочват вниманието си към училища, университети и социални институции – места с ограничен ИТ бюджет и висока чувствителност на данните.

Сценарият е почти винаги един и същ: внедряване на зловреден софтуер (ransomware), криптиране на информацията и искания за откуп.

Според най-новия доклад на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) – Cybersecurity Education Maturity Assessment 2024 – средното ниво на зрялост на държавите в ЕС по отношение на киберсигурността в образователния сектор бележи умерен напредък спрямо предходните години. Данните показват, че европейските институции все по-често въвеждат политики и програми за защита на информацията, но все още изостават по отношение на оперативната готовност при реални атаки.

България се нарежда сред страните с частичен напредък, особено в областта на обучението на персонала и въвеждането на основни технически мерки. В годишния Report on the State of Cybersecurity in the Union (2024) ENISA отбелязва, че секторът на образованието остава един от най-уязвимите, поради остаряла инфраструктура, недостиг на специалисти и липса на редовни тестове за уязвимости.

Кибератаките вече не са „проблем на IT отдела“, а на цялото общество. Затова в сектора на образованието защитата на данните на децата, техните учители и родители трябва да бъде сред основните приоритети на учебните заведения, наравно с и физическата безопасност на децата.

Такива атаки могат да бъдат предотвратени с Endpoint Protect

Истории като тази на Kido International показват, че днес сигурността на дигиталните системи не може да разчита на добрата воля или на интуицията. Необходима е защита, която реагира по-бързо от нападателя – автоматично, интелигентно и навреме.

Точно такива възможности предоставя решението за киберзащита на крайните устройства A1 Endpoint Protect. Услугата обединява изкуствен интелект, машинно обучение и 24/7 мониторинг, за да разпознава и неутрализира заплахите още в първите секунди.

Това не е антивирусен софтуер, а цялостна рамка за дигитална устойчивост: защита на лаптопи, сървъри, компютри и виртуални машини, автоматично изолиране на компрометирани устройства и възстановяване след атака. Особено при ransomware, където скоростта на реакция е решаваща, услугата от A1 предотвратява щетите.

Какво гарантира защитата?

A1 Endpoint Protect е базиран на продукт на SentinelOne – признат световен стандарт в киберзащитата. Чрез нея организациите получават пълна видимост върху познати и нововъзникващи заплахи, както и екип от сертифицирани експерти, които следят, конфигурират и поддържат системата денонощно.

Всеки клиент има достъп до собствен портал, който показва състоянието на устройствата и мрежата в реално време. Така бизнесът може да се съсредоточи върху развитието на основната си дейност, вместо върху управлението на риска.

Предимството на решението е, че защитата работи директно на устройството, а не само в облака – което осигурява сигурност дори без интернет връзка. Това е постоянна защита, навсякъде и по всяко време.

Всяка кибератака напомня, че дигиталната сигурност не е само технология, а задължение. Когато данните принадлежат на деца, защитата им е още по-наложителна. Истинската отговорност се изгражда с осъзнатост и грижа към останалите, особено към онези, които не могат да се защитят сами.