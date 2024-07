Нов глобален срив в услуги на Microsoft

Технологичният гигант Microsoft се извини, след като хиляди хора в Обединеното кралство съобщиха за проблеми с неговите продукти - от услугата за електронна поща Outlook до хитовата игра Minecraft.

Системата Downdetector, която следи уебсайтове, показа, че във вторник следобед хиляди са съобщили за проблеми.

Инцидентът се случва по-малко от две седмици, след като голям глобален срив в информационните технологии доведе до недостъпност на милиони компютри, което се отрази на здравеопазването и пътуванията.

Microsoft заяви, че „разследва съобщения за проблеми при свързването с услугите на Microsoft в световен мащаб“.

„Искрено се извиняваме за причиненото неудобство“, се казва в публикация в X, бившия Twitter.

„В момента нашите експерти разследват ситуацията, за да я разрешат възможно най-скоро“.

Във вторник на уебсайта за състоянието на услугите на технологичния гигант беше публикувано предупреждение, че се проучва проблем с „мрежовата инфраструктура“, който оказва влияние върху достъпа до Microsoft Azure - платформата за изчисления в облак, която стои зад много от неговите услуги.

We're sorry to hear you're running into issues with our services. Our experts are currently investigating the situation in order to resolve it as soon as possible. You can find updates here: https://t.co/w2r5lZVNSQ. We sincerely apologize for the inconvenience.