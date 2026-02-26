Опустошителна криза заради изкуствения интелект: Обезпокоителен доклад до 2028 г.

Институтът за икономически изследвания Citrini Research публикува доклад, озаглавен "Глобалната криза на интелекта 2028". Съдържанието на този доклад доведе на 23 февруари до рязък срив на акциите на големи ИТ компании като IBM (спад с 13% - най-големия спад за ден от много години насам) и Datadog, CrowdStrike и Zscaler (спад с над 9%). Основни индекси като Dow Jones също регистрираха значителни загуби.

Защо това се случи и защо как се стигна дотам, че изводите в доклада предизвикаха такава тервога? Инвеститорите се уплашиха от сценария за масова автоматизация и спад на потреблението, представен в документа. Защото в него икономистите прогнозират до 2028 г. спад с 38% на борсовия индекс S&P 5000, използван като глобален икономически барометър, както и 10,2% ръст на безработицата и увеличение на кредитните кризи – и всичко това ще е предизвикано от изкуствения интелект.

Ако това е така, остават ни само 2 години до този стряскащ момент

Икономистите на Citrini Research (независима изследователска платформа, изготвяща анализи и сценарии за бъдещето на икономиката и технологиите), смятат, че картината в света само след две години ще бъде доста мрачна. Изкуственият интелект, сочат техните анализи, ще надмине всички очаквания през следващите години, довеждайки до безпрецедентен ръст на производителността. Само че това няма да доведе до просперитет. Точно обратното - ще е причина за масови съкращения, което от своя страна ще принуди потребителите да свият разходите си, а оттук ще се свие и цялата икономика.

Компаниите, изправени пред намаляващите приходи, ще бъдат принудени да намалят разходите си и да съкратят още повече служители, за да инвестират във все по-евтиния изкуствен интелект, с който ще заменят сътрудниците си. По този начин развитието на изкуствения интелект ще потопи икономиката в криза, с опустошителни последици за социалната структура, финансовите пазари и недвижимите имоти.

Снимка: iStock

По-малко работа и по-зле платена?

Подобно на предишните технологични скокове в човешката история (най-вече на Индустриалната революция през 1750–1850 г.), революцията на изкуствения интелект също създава нови работни места (например специалисти по индустриален контрол и инженери в центрове за данни). Това обаче не компенсира бързото изчезване на други работни места. "За всяко ново работно място, създадено от изкуствения интелект, десетки стари стават излишни", пише Citrini Research. Освен това новите работни места ще бъдат значително по-зле платени от старите.

До 2028 г. икономистите прогнозират, че загубата на работни места ще засегне офисния и сектора на услугите. Броят на свободните работни места в производството (строителство, занаятчийски професии, както и здравеопазване) ще остане "относително стабилен", пише Citrini. Тъй като обаче кризата ще засегне тези, които консумират най-много, ще пострадат цялата икономика на САЩ и на практика всички групи от населението.

Парадоксално, според прогнозата, някои компании ще поддържат рекордни печалби. Но броят на персонала им ще се свие толкова много, че тези печалби няма да бъдат преразпределени между служителите на заплата в тях. Кризата в потребителската икономика ще доведе до това, което може да се нарече "фантомен БВП" – "икономическа активност, която се появява в националните сметки, но никога не циркулира в реалната икономика", пише в доклада.

Какво ще се случи с уволнените работници?

В един момент правителството на САЩ ще трябва да реагира. То ще се намеси вероятно като изиска "дивидент от изкуствения интелект", който би преразпределил печалбите – може би към онези, които са загубили работата си. Според доклада обаче прокарването на закони е бавно и определено е по-бавно от скоростта, с която "социалната структура се разпада".

А какво ще се случи с онези, които преди са били добре платени? Според сценария на Citrini Research, загубилите препитанието си ще трябва да си търсят работа като шофьори на камиони или на Uber, при това за около половината от предишната си заплата. И това ще е само до момента, в който изкуственият интелект не унищожи и тези работни места, заменяйки ги с автопилот.

Факт е, че пазарите реагираха много сериозно на ефекта от този доклад. Дали това ще се окаже ирационална паника или наистина картината ще бъде толкова плашеща само след две години ще покаже времето.