Бруталният световен рекорд, към който се протяга един 21-годишен българин (ВИДЕО)

Един 21-годишен атлет накара България да мечтае за един от най-бруталните световни рекорди в леката атлетика - този на дълъг скок за мъже. Божидар Саръбоюков отнесе националния рекорд на страната ни с впечатляващ резултат от 8 метра и 45 сантиметра, което е и най-добро постижение в света за годината. Роденият в Харманли състезател е действащ европейски шампион, а другия месец ще опита да се пребори и за историческа първа световна титла за България в дългия скок.

Божидар Саръбоюков не си позволява да мисли за световен рекорд

До момента Божидар е преминавал два пъти границата от 8 метра и 40 сантиметра, но има и още два успешни опита на 8.39 и 8.37. И макар все още да е много далеч от убийствения световен рекорд на Майк Пауъл от 8.95 метра, Божидар вече е спряган от мнозина като потенциален атлет, който може да доближи границата от 9 метра. Той самият обаче не си позволява да мисли в такива измерения, като предпочита да върви стъпка по стъпка, а защо не един ден действително да се доближи до световния рекорд.

Божидар Саръбоюков

Саръбоюков има да извърви дълъг път, преди да си помисли за границата от 9 метра

"Аз не си позволявам да мисля в такива измерения, хората започнаха да си позволяват, че съм готов за 9 метра. Това са много ранни неща, още съм само на 21. Времето е пред мен. Има за постигане много други неща, пък тогава да гоним такива големи рекорди, ако въобще можем да ги догоним. Скоро не е имало скачачи, които да се доближават до такива резултати, но защо да не съм първият. Само мога да се изненадам от себе си, ако постигам такива големи резултати", заяви Саръбоюков в интервю пред Actualno.com.

На хоризонта е и друг световен рекорд - този на Карл Люис от 8.79 метра в зала. На този етап обаче нито Божидар, нито неговите конкуренти са достатъчно близо до такива резултати. Вторият най-силен резултат през този сезон е на световния шампион Матия Фурлани, който има 8.39. Двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу пък завърши миналата 2025 година с най-добър резултат в света за сезона от 8.46 - само със сантиметър над настоящото върхово постижение на Божидар.

Стефан Йорданов
