Сянката "Петрохан": Самоубийства с два изстрела - случаи от практиката (ВИДЕА, 18+)

Официално представените данни, свързани с трагедията "Петрохан-Околчица", в която загубиха живота си петима мъже и едно момче не само, че не дават всички отговори на възникналите въпроси и неясноти, а сякаш поставят все повече. Един от тях е т.нар. самоубийство на Ивайло Иванов с два изстрела в главата. По време на пресконференцията на 18 февруари 2026 г. бяха представени част от данните за обстоятелствата около двойното фатално прострелване на Ивайло Иванов.

Наличната информация

"По ръцете на третия има кръв. Барутни частици са открити по левия и десния ръкав на дрехата. При Ивайло Иванов са установени две огнестрелни като смъртта не е настъпила при първото нараняване, а при второто. Едното с вход през брадичката с изход между двете очи, многофрагментарно натрошаване на костите на лицевия масив и обширно разкъсване на лицевите тъкани на кожата с направление на изстрела отдолу нагоре и леко отзад-напред, отчетено при изправено положение на главата, и второ транзиторно огнестрелно нараняване на главата с входна рана в ляво теменно-слепоочно и изходна дясно слепоочие, като входът на раневия канал е отзад-напред, отляво надясно и косо отгоре-надолу.

Смъртта на Ивайло Иванов се дължи на транзиторно огнестрелно нараняване в главата, като вторият изстрел е този, причинил смъртта на мозъка и е довел до смъртта на самия Иванов. В близките часове преди настъпването на смъртта Иванов не е употребявал алкохол. Под брадичката отдолу-нагоре и отзад-напред, този изстрел е разрушил лицевия масив на пострадалия, който след произвеждането му е останал в съзнание, което личи от наличието на погълната кръв в стомаха, т.е. той е имал волеви действия и не е загубил съзнание, можел е да извършва активни действия. Вторият изстрел е причинил транзиторното нараняване на мозъка и вече е довел до смъртта. Повърхностната рана на 4-и пръст на лявата ръка на Ивайло Иванов може да бъде причинена от отката на самото оръжие при недобър захват, това е т.нар. самонараняване на самоубиеца.

Така че съдебният медик с голяма доза вероятност твърди, че първият изстрел не е довел до смъртта и той е произвел втори изстрел в слепоочието, гласят официално представените данни. Не беше предоставена информация за вида или видовете оръжие, с които са произведени изстрелите.

Подобни случаи в съдебната практика

Оказва се, че самоубийствата с множество огнестрелни наранявания са редки, но възможни и са описани в специализираната литература. В едно проучване на 138 самоубийства с огнестрелно оръжие, пет (3,6%) са включвали два изстрела в главата, като първият е пропуснал мозъка. Съществува случай, в който през 2012 г. мъж се е прострелял 8 пъти в главата и е починал 22 часа по-късно.

Първи пример - мъж се самоубива в парк в Канбера. Той вдига помпена пушка, заредена с четири патрона 12-ти калибър, съдържащи сачми №2, и, навеждайки се, притиска дулото към центъра на гърдите си, преди да стреля. Куршумът преминава през гръдния му кош, пропускайки сърцето и излизайки под лявото му зърно. След това мъжът зарежда пушката, изхвърляйки изстреляната гилза. После изминава 15 метра и се прострелва в дясната страна на гърлото, като куршумът излиза през лявата страна, откъсвайки фрагмент от челюстната му кост. В този момент пушката вероятно е паднала на земята, изхвърляйки гилзата и друг патрон. Мъжът, който вече диша все едно е с трахеостомия, причинена от огнестрелната рана, взима пушката и извървява 136 метра до хълм, където сяда на склона и поставя четвъртия патрон от пълнителя в затвора на оръжието. След това събува обувките си, приближава пушката до гърдите си и натисна спусъка с пръсти на краката си. Изстрелът прониква в гръдната му кухина и разкъса сърцето му, убивайки го.

И още - през 1978 г. поетът Франк Станфорд се прострелва в сърцето с пистолет три пъти. Два от уникалните случаи на самоубийство с два изстрела в главата са на Гари Уеб и Юрий Кравченко, които също ще разгледаме по-подробно в следващите редове.

8 изстрела в главата

В статията "Determined to Die! Ability to Act Following Multiple Self-inflicted Gunshot Wounds to the Head. The Cook County Office of Medical Examiner Experience (2005–2012) and Review of Literature" са описани четири случая на множество самонанесени огнестрелни рани в главата. Един от докладите е уникален случай на множество самоубийствени огнестрелни рани, при които жертвата е успяла да се простреля 8 пъти в главата си, запазвайки съзнанието си. Това е документираният случая с най-голям брой самонанесени огнестрелни рани в главата, докладвани някога в публикуваната литература по света. В този случай става въпрос за 56-годишен мъж, намерен на пода на жилището си с множество огнестрелни рани в главата. Той е откаран от парамедиците в болница, където е починал около 22 часа по-късно. На място под тялото му е открит шестзаряден револвер ROHM RG7. Според съпругата му, той е имал анамнеза за депресия, заплашвал е да се самоубие в продължение на няколко дни и наскоро е бил диагностициран с лимфом. Установено било, че къщата им се нуждае от ремонт на основите на стойност около 30 000 долара. Аутопсията на тялото разкрива осем входни огнестрелни рани по главата на починалия. Няма данни за стрелба от близко разстояние (т.е. отлагане на сажди или натрупване на барут) около от входните рани. Два от изстрелите са проникнали в черепа, причинявайки нараняване на мозъка. Способността на субекта да действа е била запазена, тъй като е оцелял около 22 часа. Токсикологичните анализи са били отрицателни за алкохол, опиати и кокаин.

Илюстрация: "Determined to Die! Ability to Act Following Multiple Self-inflicted Gunshot Wounds to the Head. The Cook County Office of Medical Examiner Experience (2005–2012) and Review of Literature"

Гари Уеб

Гари Уеб е роден на 31 август 1955 г., в Корона, Калифорния и умира 10 декември 2004 г., Сакраменто, Калифорния. Той е американски разследващ журналист и носител на наградата "Пулицър". Известен е със серията си статии "Тъмният алианс", написана през 1996 г. за San Jose Mercury News и по-късно публикувана като книга "Тъмният алианс: ЦРУ, контрасите и епидемията от крек". Трудът изследва участието на ЦРУ в търговията с крек кокаин в Съединените щати, осъществявана в сътрудничество с режима в Никарагуа. В трисерийната поредица Уеб разследва подкрепяното от ЦРУ движение (контри), което контрабандно внася кокаин в Съединените щати. Уеб умира на 10 декември 2004 г. при мистериозни обстоятелства от две огнестрелни рани в главата. Официалното разследване го определя като самоубийство. Съпругата на Уеб споделя, че Гари е изпаднал в депресия от невъзможността да си намери работа, затова неговото самоубийство не е изненада. Тогава следователят Робърт Лайънс заявява пред репортери, че "това се е случвало и преди и определено има такава възможност". Например, Юнити Митфорд, една от любовниците на германския фюрер Адолф Хитлер, се е простреляла два пъти в главата, докато се е опитвала да се самоубие, и въпреки това е оцеляла. А само шест месеца преди смъртта на Гари Уеб съдията от Върховния съд на Гватемала Сесар Бариентос Палесие, чийто син е арестуван по обвинения в трафик на хора, е отнел живота си по подобен начин.

Смъртта на Уеб

На 10 декември 2004 г. Уеб е намерен мъртъв в дома си в Кармайкъл с две огнестрелни рани в главата. По информация на Los Angeles Times Уеб се е прострелял в дясното ухо с револвер 38 калибър. Първият куршум е влязъл в лицето му и е излязъл през лявата му буза, а вторият, вече насочен нагоре е засегнал мозъка и довел до смъртта му. Странното самоубийство води до появата на слухове, че Уеб е бил убит за отмъщение за поредицата си "Тъмният съюз", публикувана осем години по-рано. Гари Уеб се превръща в символ на честната и безкомпромисна журналистика, която разобличава корупцията, мафията и злоупотребите с власт. Неговите разследвания вдъхновиха мнозина, но също така показаха колко опасно може да бъде търсенето на истината.

Юрий Кравченко

Ю́рий Фьодорович Кравченко е сътрудник на правоохранителните органи на СССР и Украина, министър на вътрешните работи на Украйна от 1995 до 2001. Генерал от вътрешните служби на Украйна от 1998 г. На 4 март 2005 г. той е открита мъртъв във вилата си в Конча-Заспа. Водещата теория за смъртта на Кравченко е самоубийство с два изстрела в главата. Тогава депутатът Сивкович оспорва тази теория, като коментира, че разполага с информация от аутопсия, показваща, че два пръста на дясната ръка на Кравченко са били счупени.

Сивкович смята, че е малко вероятно някой със счупени пръсти да е натиснал спусъка и да се е прострелял два пъти. "Има доказателства, че два пръста са били изкривени. И този факт е бил потвърден от свидетели, които са прегледали тялото", каза Сивкович в интервю за украински медии. "Човек не може да се простреля в слепоочието от такова разстояние и да бъде в позицията, в която е Кравченко", смята Сивкович.

Снимка: Kremlin.ru

Сивкович не коментира предположението, че пръстите може да са се счупили в резултат на падането на тялото на Кравченко, след като е бил прострелян. Той обаче ясно заяви, че е скептичен към теорията, че тялото на Кравченко е останало на мястото си след двата изстрела. "Предлагам на тези, които правят това, да вземат 90-килограмов манекен, да го поставят на стол и да го прострелят в слепоочието. И да видят дали манекенът ще остане на мястото си. Не мисля, че ще остане", заключи Сивкович.

Според депутата, укриването на този факт може да показва, че някой в ​​правителството се възползва от укриването на обстоятелствата около убийството на Кравченко. "Ако Следственият отдел на Министерството на вътрешните работи и Главната прокуратура единодушно обявят, че е самоубийство, тогава е в интерес на настоящото правителство да прикрие убийството на Кравченко. Ако кажем, че Кравченко е ключовият свидетел по делото "Гонгадзе", връзката между Кучма (Леонид Кучма, бивш президент на Украйна) и делото "Гонгадзе", тогава, обратно, обстоятелствата около смъртта му трябва да бъдат разследвани. Ако това се прикрива, тогава или Кучма се прикрива, доколкото е възможно, или някой от новото правителство е замесен по някакъв начин в делото "Гонгадзе“, привежда думите му изданието "Газета.ру".

Подробности от смъртта на Кравченко

Смъртта на бившият вътрешен министър резонно повдигна много въпроси. В един от форумите за оръжие се коментират подробности около случая: "Има две рани: първата в долната част на брадичката, втората в слепоочието. Изстрелът е произведен с Beretta 8000 Cougar (намерена под стола), поне 9 мм Parabellum. Експертите казват, че това се случва отблизо, и че стрелецът, след като се е ударил в главата, може да произведе втори изстрел в рамките на 3-4 минути. Интересни подробности: първият изстрел е произведен от упор с пистолет, притиснат към тялото - долната и горната челюст са напълно разбити, носният хрущял и осем зъба са повредени.

Положението на тялото на Кравченко и траекторията на изстрелите. Източник: Forums.guns.ru

Не е открита кръв в белите дробове или бронхите, няма кръв в стомаха, нито фрагменти от зъби в бронхите. Вторият изстрел е бил ясно перпендикулярен на слепоочието. Първият изстрел е оставил следа на брадичката, но не и в областта на слепоочието. След двата изстрела самоубиецът остава отпуснат на стола, въпреки че логично е трябвало да се преобърне. Няма кръв по ръцете на убития мъж."

Коментар по случая Кравченко

Един от коментарите, обсъждащи странната смъртта на Кравченко, гласи: "Нашата прокуратура (известна като изключително корумпирана и политически предубедена) разсъждаваше по почти същия начин. Бившият министър на здравеопазването Полищук обаче твърди, че това противоречи на медицинската наука и естествените характеристики на човешкото тяло. При такава рана шокът е толкова силен, че човек е практически неспособен да направи каквото и да било".

Съратниците на Кравченко си спомнят, че починалият им е дал пример с офицер, който неуспешно се е опитал да се простреля в сърцето. "Офицерът трябва да се цели само в слепоочието", твърди се, че е казал починалият. Накратко, мнозина смятат, че стрелбата е била инсценирана. Бивши войници, които са се сражавали в Приднестровието и Чечения, също са осмивали прокуратурата. "Струва ми се, че Корчински е казал, че никога не е виждал някой да оцелява след рана в главата с 9-милиметров Парабелум или АК-47, камо ли да произведе втори изстрел".

Принскрийн: forum.guns.ru

Други случаи с руски привкус

През октомври 2025 г. Главната военна прокуратура на Казан докладва за напредъка на разследването на смъртта на 21-годишния военнослужещ от Националната гвардия Кайсар Султанов, чието тяло беше открито в Астана с две огнестрелни рани в главата. Семейството на жертвата твърди, че младият мъж е бил убит, докато разследващите продължават да разглеждат възможността за подбуждане към самоубийство. "Експертите посочиха, че първият изстрел е произведен отдолу нагоре – нараняванията по черепа и фронталната област са несъвместими с живота. Вторият изстрел, според заключението, е произведен шест минути по-късно. Но след първия изстрел Кайсар вече не е бил способен на съзнателни действия", каза майка му Сауле Тлеубергенова, съобщи изданието lada.kz. Разследването продължава.

В статия от 2019 г., посветена на извращенията в руската армия изданието The insider коментира случая на редника Артьом Пахотин. В деня на смъртта си той получава 60 патрона и подписва дневника за боеприпаси. Отива на стрелбището с всички останали. Местонахождението на Артьом между 9:30 и 10:30 ч. е неизвестно. В 10:04 ч. майката на Артьом получила текстово съобщение от телефона на сина си. Той се оплакал от няколко свои сънаборници и казал, че не може да продължи да живее. Малко по-късно войникът бил намерен мъртъв с огнестрелна рана в главата на 300 метра от стрелбището. Оказва се, че каналите на раните са от две отделни дупки в челото на Артьом и се събират в задната част на главата му. Темената част на главата му е почти напълно отстранена. Куршумите, пробили главата му, никога няма да бъдат открити - само четири гилзи и автомат АК-74 без пръстови отпечатъци. Въпреки това, Следственият комитет на гарнизона потвърди версията за самоубийство на Пахотин.

Реални случаи от съдебната и медицинска практика

В статията Characterization of the gunshot suicides са изследвани докладите за криминални разследвания на самоубийства (318) през периода 1991–2000 г. в централния съдебен район на Ескишехир, Туция. 20,4% от всички случаи на самоубийство са извършени с огнестрелно оръжие. Самоубийствата с огнестрелно оръжие са по-чести при мъжете и честотата им намалява с увеличаване на възрастта. При смъртни случаи с огнестрелни оръжия, за да се определи дали причината за смъртта е самоубийство, следната информация е особено ценна: разстоянието на стрелба, остатъци от огнестрелни оръжия по ръката, броят и локализацията на входните рани. Освен това, находките от местопроизшествието, като например наличието на предсмъртна бележка на местопроизшествието, наличието на пистолет в ръката или в близост до жертвата също са важна информация, която трябва да се има предвид, отбелязват авторите.

Това проучване представя характеристиките на самоубийствата с огнестрелно оръжие и поставя специален акцент върху случаите с множество входни рани. Общо 72 входни рани са налице при 65 самоубийства с огнестрелно оръжие, като 43 от тях са разположени в главата (59,7%), 11 от тях са във врата (15,3%), 12 от тях са в гръдния кош (16,7%) и шест от тях са в коремната (8,3%) област на тялото. Като цяло, раните, разположени от външната страна на главата, са причинени от дългоцевни оръжия. Освен това, при стрелби, при които входните рани, разположени в областта на главата, са били свързани с дългоцевни оръжия, повечето от входните рани са били разположени около областта на лицето, като око, чело или зад ухото.

Множество входни рани

Множество входни рани са налице в 6,1% от случаите (n = 4). От тези четири случая, два са имали две, един е имал три, а един е имал четири входни рани. В тези случаи три жертви са използвали оръжия с дълга цев, а една жертва е използвала пистолет. Интересно е, че всички жертви в тези случаи, включващи оръжия с дълга цев, са били войници, а оръжията им са били военни пушки, настроени на автоматичен режим за стрелба. В три случая, въпреки използването на военни оръжия, настроени на автоматичен режим, входните и изходните рани са били единични. Това може да е резултат от загуба на контакт от страна на жертвите със спусъка или просто куршумите са пропуснали целта си.

В конкретното проучване първата жертва, използвала пистолет и имала две входни рани, била подофицер и двете му рани били разположени в областта на мечовидния израстък. Втората жертва използвала военна пушка и входните ѝ рани били разположени в лявата област на гръдния кош. Третата жертва имала три входни рани, които били разположени в дясната страна на врата и в областта на слепоочията. И накрая четвъртата жертва имала четири входни рани и всичките четири куршума били разположени в дясната орбитална област. В този случай, въпреки че четири куршума са влезли от една и съща област (дясно око) и вероятно по едно и също време, те са следвали различни траектории и са били разпръснати в главата като билярдни топки, които след това са излезли от различни области на главата. Въпреки че на местопрестъплението и в четирите случая са открити оръжия, три жертви са оставили предсмъртни бележки.

Внимателното проучване на записите разкрива, че осем от жертвите не са починали веднага след стрелбата. В останалите случаи обаче не е известно дали жертвите са починали веднага след стрелбата или след известно време, особено тези, които са се самоубили, докато са били сами или в отсъствие на свидетели. При всички тези случаи входната рана е отдясно наляво. Посоката на пътя на куршума може да бъде важен индикатор за разграничаване между убийства и самоубийства. В съответствие с докладите на Druid 42 и Karger et al., при изстрели в посока на главата и врата, пътят на куршума е бил насочен нагоре и отпред назад; докато при изстрели в посока на корема, той е бил насочен отдясно наляво.

Два изстрела в главата

В научната литература са описани няколко случая на самоубийство с два изстрела в главата. В статията The ability to act – Multiple suicidal gunshot wounds, с автори Petr Hejna MD, PhD, Assistant Professor, Miroslav Šafr MD, Doctor и Lenka Zátopková MD, Doctor пише, че обикновено се твърди, че единична огнестрелна рана, разположена в онези части на тялото, където жертвата би очаквала да засегне жизненоважни органи, е типична за самоубийствата, извършени с огнестрелно оръжие. Следователно, главата и гръдният кош са целта на по-голямата част от огнестрелните изстрели при самоубийствата. Това твърдение обаче не е абсолютно приложимо за всички случаи. Не е задължително един изстрел да има незабавен фатален ефект и жертвата може да натисне спусъка няколко пъти.

Принтскрийн: sciencedirect.com

Многобройни огнестрелни рани при самоубийства са публикувани под формата на доклади за редица случаи. Множеството огнестрелни рани, открити чрез изследване на тялото на жертвата на местопрестъплението, пораждат основателни съмнения за участие на друго лице в смъртта на жертвата и в по-голямата си част от тези случаи последващите разследвания потвърждават убийство. В същата статия са представени три случая на самоубийство, като при два от тях изстрелите са в главата, а в третия в главата и в гърдите. Авторите на доклада са поставили за цел да анализират и способността на действие на човек след произвеждането на първия изстрел.

Случаите

При първия случай двете огнестрелни рани се намират близо една до друга в слеопоочието, като първата е отдолу-нагоре, а втората почти перпендикулярна. При втория случай починалият има две огнестрелни рани, едната в лицето, а другата в гръдния кош. В кръвта на лицето е открита висока концентрация на алкохол. Починалият първо се е прострелял в брадичката, като куршумът е излязъл през горната част на носа, а след това в гърдите. Третият случай е на 82-годишен пенсионер, страдащ от онкологично заболяване, който се е прострелял два пъти в областта на слепоочието, като преди това е оставил предсмъртна бележка. В дясната му ръка свободно се намирал револвер (модел ALFA 620). Т.е. и в двата случая с две рани в главата изходните рани се намират в непосредствена близост една до друга.

Способност за действие

В заключение на научната статия авторите обобщават, че "способността на индивида да действа след изстрела обикновено се прекратява с директно тъканно разрушаване на определени области на централната нервна система (ЦНС), което намалява функционалните ѝ способности. Сериозно увреждане на способността за действие може да се постигне и индиректно чрез церебрална хипоксемия от тежко кървене. Директното тъканно увреждане на определени центрове на ЦНС води до незабавно увреждане на способността за действие (горна шийна част на гръбначния мозък, мозъчния ствол, малкия мозък, големи части от междинния и средния мозък, двигателната кора и основна част от двигателната проводимост).

Принтскрийн: sciencedirect.com

Индиректното увреждане на ЦНС поради остра церебрална хипоксемия се причинява от тежка загуба на кръв, но въпреки това кислородът, съхраняван в ЦНС, осигурява потенциал за физическа активност за около 10 секунди. Затруднена физическа активност може да бъде причинена от наранявания на сензорни или оптични области на ЦНС, на гръбначния мозък и големи периферни нерви или на статични структури като дълги кости или стави. Способността за действие може да бъде повлияна и от вида на използваните боеприпаси и оръжие. Въпреки това, по-нататъшната способност за волеви действия (напр. ходене, манипулиране на предмети, защита, комуникация и др.) след изстрел може в някои случаи (в зависимост от локализацията на мястото на раната, естеството и степента на претърпените наранявания, физическите и психическите характеристики на тялото на жертвата и др.) да бъде запазена в различна степен и за относително дълго време.

Неправилно държан

Един от тези случаи е, когато куршумът не прониква в черепната кухина. В случаите, когато пътят на изстрела напълно пропуска черепната кухина и засяга само лицевата част на черепа причината може да бъде т. нар. „неправилно държан“ пистолет (пистолет, държан до главата под ъгъл, който води до отклонение на оста на цевта и по този начин изстрелът се отклонява от черепната кухина), причинено от например смущение, бързане, изплъзване или отскачане на пистолета след конвулсивно натискане на спусъка; неправилна оценка на траекторията на изстрела поради непознаване на анатомичните пропорции (особено при държане на пистолета под брадичката, при използване на дългоцевни оръжия и др.), под влияние на алкохол или други наркотични вещества и др.

Принтскрийн: sciencedirect.com

"Допълнителна способност за действие, свързана с огнестрелни рани в други части на тялото, може да се запази за определено време (секунди, минути, часове или дори дни), дори в случай на нараняване на едно от следните... Травмата на лицевата част на главата причинява, поради значителна перфузия на тази област, значителна загуба на кръв, което може да доведе до аспирация на кръв."

"В някои случаи е описано, че жертвите са действали много енергично, въпреки несъмнено фатално нараняване (обширно мозъчно/сърдечно нараняване), дори в продължение на няколко секунди. Това може да се отдаде на инстинктивно засилване на действията на жертвата, което се случва например в отбранителни бойни ситуации, където при обучени лица може да се предположи преобладаване на двигателните автоматизми (модели на действие) над волевия контрол на нервната система.", обобщават още авторите.

Повторен изстрел

"Повторен неволен изстрел може да възникне при използване на самозареждащо се оръжие. В такива случаи многократното натискане на спусъка може да бъде причинено от: рефлекторно, неволно свиване на скелетните мускули на крайника, държащ оръжието, след първия изстрел; движение на оръжието напред срещу пръста върху спусъка; удряне на оръжието в околни предмети, когато тялото падне на земята след първия изстрел и др. Повторен изстрел може да възникне и при използване на автоматично оръжие, което позволява стрелба с патрони – еднократното натискане на спусъка води до изстрелване на множество патрони, които удряха целената част от тялото на жертвата. В зависимост от дължината на заряда (броя изстреляни куршуми), отката, а също и спускането на ръката, държаща оръжието, отделните огнестрелни рани могат да бъдат разположени на различни позиции и на различно разстояние една от друга", обясняват още авторите на статията.

Особености

В анализираните случаи на самоубийства с два изстрела в главата, както и в друга статия прави впечатление посоката на изстрелите. Те са или почти перпендикулярни или отдолу-нагоре. В случая със смъртта на бившия украински министър вторият изстрел е описан като почти перпендикулярен. Изстрел в посока отдолу-нагоре е описан и в статията "Post-mortem CT scan reveals sequential self-inflicted gunshot wounds to the head: Initial non-lethal followed by fatal injury". И това изглежда напълно логично - много по-лесно е да не правиш излишно усилие с ръката, за да я изправиш, разгънеш и насочиш оръжието отгоре-надолу, което изисква много повече усилия, а и време, които са изключително ограничени ресурси в подобна драматична ситуация. В случая с Ивайло Иванов, съгласно предоставените официални данни вторият изстрел, довел до смъртта му е произведен: Отгоре-надолу, вляво и в теменно-слепоочната област, която е и по-трудно достъпна със собствена ръка, особено ако това е лявата. Т.е. в случая "Петрохан" имаме изключение.

Авторите на "Determined to Die! Ability to Act Following Multiple Self-inflicted Gunshot Wounds to the Head. The Cook County Office of Medical Examiner Experience (2005–2012) and Review of Literature" изрично посочват в заключението на статията си: "Аутопсиите, включващи множество огнестрелни рани в главата, трябва да се разглеждат като убийство, докато не се докаже друго. В зависимост от констатациите на местопроизшествието, клиничната история и смъртността на нараняванията, самоубийството не трябва да се изключва. След като самоубийството е възможен начин на смърт, трябва да се обърне специално внимание на мозъчните наранявания, за да се установи дали е имало остатъчна способност за действие... Необходими са допълнителни изследвания, за да се изясни динамиката на способността за действие след множество огнестрелни рани в главата, за да се предотвратят погрешни заключения относно обстоятелствата и начина на смъртта."

