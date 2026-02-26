Карлос Насар на визита при спортния министър

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев проведе важна среща с Карлос Насар, който за втора поредна година бе удостоен със признанието Спортист №1 на България. По време на разговора министърът изрази своето възхищение към младия шампион за неговите изключителни постижения и значителен принос към популяризирането на българския спорт на международната сцена.

Димитър Илиев изрази възхищението си към успехите на Насар

През 2025 г. Насар продължи да демонстрира своята доминация във вдигането на тежести, като добави нови световна и европейска титла към своя вече впечатляващ списък с отличия. Той също така запази статута си на олимпийски шампион от Летните олимпийски игри в Париж, оставайки непобеден в официални състезания през последните 12 месеца.

На европейското първенство в Кишинев през април 2025 г., Насар за трети път триумфира на континентален форум, като постави нови световни рекорди в изтласкването и двубоя в категория до 96 кг. През октомври той добави и световната титла в трета различна категория – до 94 кг, подобрявайки отново световния рекорд в изтласкването.

По време на срещата бяха разгледани предстоящите състезания, подготовката на състезателя и бъдещето на българския спорт. Министърът подчерта, че успехите на Насар служат като вдъхновение за младите хора и показват, че с упорит труд, дисциплина и постоянство могат да бъдат достигати световните върхове.Накрая на срещата министърът пожела на шампиона здраве, успешна подготовка и още много победи в името на България.

