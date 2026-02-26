Лайфстайл:

Салидо е първи в историята на Лудогорец

26 февруари 2026, 20:47 часа 268 прочитания 0 коментара

Българският шампион Лудогорец обяви един от най-изненадващите трансфери през зимния прозорец на Първа лига. „Орлите“ привлякоха испанския нападател Алберто Салидо от Берое. Юношата на Атлетико Мадрид дълго време беше спряган за друг от кандидатите за титлата в Първа лига – ЦСКА 1948. Старозагорци обявиха раздялата със Салидо без да кажат къде ще продължи кариерата си и слуховете веднага го пратиха при „червените“, но в крайна сметка той се озова в Разград.

Алберто Салидо е първият футболист, който преминава от Берое в Лудогорец

Алберто Салидо е първи в историята на Лудогорец по интересен показател. Преди него българският шампион не беше привличал друг футболист от Берое. Преди да пристигне в Разград, юношата на Атлетико Мадрид записа 20 мача в Първа лига, в които отбеляза 10 гола и даде 4 асистенции. В клуба от Стара Загора той пристигна през лятото на 2024 г. със свободен трансфер от Испания.

Още: Треньорът на Ференцварош: „Трябва да се представим по същия начин, заслужавахме да спечелим“

Алберто Салидо

Лудогорец се състезава на три фронта

За заралии той записа общо 53 мача, в които е отбелязал 22 гола и е дал 9 асистенции. Освен за юношеския състав на Атлетико Мадрид, в Испания Салидо е играл за вторите отбори на Майорка и Леганес. Трансферната му сума за преминаването в Лудогорец все още не е обявена официално. „Орлите“ се състезават на три фронта – днес, на 26 феврари, те играят мач реванш от плейофния кръг на Лига Европа срещу Ференцварош. На родна земя „селените“ са на 1/2-финал за Купата на България, където ще срещнат ЦСКА, а в Първа лига са втори с 43 точки.

Още: Треньорът на Лудогорец разкри какво е нужно на "орлите" за продължаване напред в Лига Европа

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Берое Лудогорец Първа лига Алберто Салидо
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес