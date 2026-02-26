Българският шампион Лудогорец обяви един от най-изненадващите трансфери през зимния прозорец на Първа лига. „Орлите“ привлякоха испанския нападател Алберто Салидо от Берое. Юношата на Атлетико Мадрид дълго време беше спряган за друг от кандидатите за титлата в Първа лига – ЦСКА 1948. Старозагорци обявиха раздялата със Салидо без да кажат къде ще продължи кариерата си и слуховете веднага го пратиха при „червените“, но в крайна сметка той се озова в Разград.

Алберто Салидо е първият футболист, който преминава от Берое в Лудогорец

Алберто Салидо е първи в историята на Лудогорец по интересен показател. Преди него българският шампион не беше привличал друг футболист от Берое. Преди да пристигне в Разград, юношата на Атлетико Мадрид записа 20 мача в Първа лига, в които отбеляза 10 гола и даде 4 асистенции. В клуба от Стара Загора той пристигна през лятото на 2024 г. със свободен трансфер от Испания.

Още: Треньорът на Ференцварош: „Трябва да се представим по същия начин, заслужавахме да спечелим“

Лудогорец се състезава на три фронта

За заралии той записа общо 53 мача, в които е отбелязал 22 гола и е дал 9 асистенции. Освен за юношеския състав на Атлетико Мадрид, в Испания Салидо е играл за вторите отбори на Майорка и Леганес. Трансферната му сума за преминаването в Лудогорец все още не е обявена официално. „Орлите“ се състезават на три фронта – днес, на 26 феврари, те играят мач реванш от плейофния кръг на Лига Европа срещу Ференцварош. На родна земя „селените“ са на 1/2-финал за Купата на България, където ще срещнат ЦСКА, а в Първа лига са втори с 43 точки.

Още: Треньорът на Лудогорец разкри какво е нужно на "орлите" за продължаване напред в Лига Европа