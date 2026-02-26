Колко често трябва да сменяте почвата на стайните си растения?

Ако искате вашите стайни растения да виреят, те трябва да са в богата на хранителни вещества среда, където ще получават достатъчно вода, слънце и въздух. С течение на времето обаче растенията използват много от хранителните вещества и органичния материал от почвата си, казва Джийна Майърс , градинарски консултант в щата Северна Каролина. „Почвата се изчерпва и втвърдява и не задържа вода или хранителни вещества толкова добре.“ За да поддържате стайните си растения здрави, ще трябва да ги пресаждате с прясна почва.

Колко често да сменяме почвата

Наистина зависи от растението, казва Майърс. „По-бързо растящите стайни растения, като потос и африкански теменужки, ще се възползват от ежегодно пресаждане [с прясна почва]. По-бавно растящите растения, като кактуси и сансевиерия, или езикът на свекърва, могат да се пресаждат на всеки година и половина до две години.“

Още: Как да започнете градинарството с повдигнати лехи

Кога да смените почвата

Майърс казва, че пролетта е подходящо време за пресаждане на стайни растения в прясна почва. „През това време има изобилие от слънчева светлина, така че растенията ще имат значителен растеж на корените“, казва тя, което ще наложи засаждането им в по-голяма саксия. Пресаждането е от съществено значение и когато:

растението изглежда изсъхнало и изскача от саксията, когато се опитате да го извадите

Поливате растението и водата оттича през съда на саксията, което означава, че няма повече органични материали, които да задържат влагата.

Още: Време е за пресаждане на цветя: Какви материали могат да се използват за дренаж?

растенията не растат добре и започват да изглеждат леко жълтеникави

почвата става прекалено твърда на допир

виждате много корени, които растат от дренажния отвор на дъното на саксията

Кога да смените саксията

Още: През януари: Поръсете почвата в градината с това за богата реколта през новия сезон

Ако искате да запазите размера на растението същия, какъвто е, използвайте същата саксия, но сменете почвата. Ако искате да дадете на растението повече място за растеж, използвайте нова саксия, която е не повече от един-два инча по-голяма от тази, в която е в момента. Не правете грешката да поставяте малко растение в твърде голяма саксия. „Растението ще има трудности с получаването на достатъчно въздух“, казва Майърс, а без адекватно подаване на въздух, то няма да издържи дълго.

Видове почва за използване

Това, което поддържа растенията щастливи и добре подхранени, е почвена смес за саксии, която е лека и пухкава комбинация от торфен мъх, борова кора и перлит или вермикулит. Никога не използвайте градинска почва, която е твърде гъста за саксийно растение. „Тя съдържа глина или пясък, които няма да позволят на растенията да дишат достатъчно или да получат достатъчно кислород до корените“, казва Майърс. „Вашите растения няма да виреят.“ Можете да намерите почвена смес за саксии във всеки градински център или разсадник.

Преди пресаждане, полейте растението ден-два предварително. Това омекотява почвата, което улеснява отстраняването ѝ, без да повредите корените.

Още: Засаждане на разсад: Как правилно да подготвим почвата през януари?

Как да смените почвата на растението си

Когато сте готови да смените почвата на растението си, следвайте тези съвети от Джейсън Опгенорт , директор на градинарството в LiveTrends Design Group :

Леко стиснете текущата саксия.

Поставете ръката си върху почвата – около основното растение – и я обърнете с главата надолу, за да извадите саксията, оставяйки целия почвен профил в ръцете си.

Още: Издръжливи растения, които могат да растат в старата почва за саксии от миналия сезон

Внимателно отстранете това, което лесно се откъсва от горната и страничните части на почвения профил, където няма корени. Забележка: Правете това само ако почвата ви наистина се нуждае от подмяна – а не просто от освежаване с нов слой около кореновата топка.

„Представете си подмяната на почвата като операция на открито сърце, а не като пресаждане на растения, което е по-скоро като поправяне на счупена кост“, казва Опгенорт. „И двете са необходими, но претеглете рисковите фактори.“