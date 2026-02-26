Везенков аут за националите - кога ще се завърне на паркета?

Правителството на Гюров:

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас демонстрира премерен оптимизъм относно състоянието на Александър Везенков и изрази надежда, че българското крило ще бъде на линия за следващия двубой на тима. В същото време ситуацията около центъра Никола Милутинов остава под въпрос. Наставникът на „червено-белите“ говори за контузените си състезатели след драматичното поражение от Жалгирис с 94:99 след две продължения в среща от Евролига.

"Смятам, че Везенков би трябвало да играе в следващия мач. Ще бъде на разположение. Милутинов е със счупен пръст и ще му е нужно време за възстановяване. На този етап не е сигурно дали ще може да вземе участие в следващия двубой", заяви Барцокас.

Саша пропусна гостуването в Литва заради травма, получена във финала за Купата на Гърция срещу Панатинайкос през изминалия уикенд. Контузията го извади и от плановете на националния отбор на България за предстоящите гостувания на Норвегия и Армения в предквалификациите за Европейското първенство през 2029 година.

Българският тим се изправя срещу Норвегия на 27 ноември от 21:00 часа, а на 2 март от 18:15 часа гостува на Армения. За Олимпиакос предстои ново сериозно изпитание в Евролигата – дербито с Панатинайкос в Пирея на 6 март.

Вчера най-успешният ни баскетболист спечели почетното десето място в класацията "Спортист на годината", а спортист номер едно на страната ни стана Карлос Насар

